Vogue dice que Gigi Hadid y Zayn Malik son “género fluido”, pero no han entendido nada

La revista Vogue, edición americana, ha descubierto esta semana que existe el " género fluido". O lo que ellos creen que es el género fluido. Y han pensado "Oye, vamos a hacer un artículo para los millennials. Vamos a estar en la onda. Vamos a explicar qué significa todo esto".

Su aproximación a este nuevo concepto, sin embargo, resulta un poco marciana. Como si hubieran buscado la terminología en Google durante un minuto, les hubiera dado un poco de pereza indagar un poquito más en portales especializados y, luego, hubieran decidido crear su propio concepto. Un término basado exclusivamente en la moda.

La foto de portada del artículo son la modelo Gigi Hadid y su pareja, el músico Zayn Malik. Así que ya podéis imaginar por dónde va el asunto. En la entrevista, la pareja explica que de vez en cuando se intercambian sus camisetas.

" Cojo muchas cosas de tu armario, ¿a qué sí?, pregunta Hadid a su novio. "Sí, pero yo igual, ¿te acuerdas de aquella camiseta que te robé el otro día?", replica él. "Me gusta la camiseta y me queda bien, así que, ¿qué más da? No importa que sea de chica (...) No tiene que ver con el género. Tiene que ver con la forma de la camiseta. ".

Y es a partir de ahí desde donde se construye toda la teoría 'gender fluid' Vogueniana. Ser género fluido es ponerte alguna que otra prenda de chico o chica... alguna que otra vez.

Vamos: que todas somas género fluido si alguna vez hemos dormido con una camiseta ancha de "hombre".

En el artículo no se menciona nada de la identidad o el sentimiento —la verdadera naturaleza del género fluido—. Es decir que más allá de la apariencia o la indumentaria, el género fluido tiene que ver con una identificación fluctuante en los géneros basado únicamente en la percepción del sujeto. De cómo se siente este o esta representado o identificado en d¡ferentes etapas o momentos de la vida.

No es algo que pueda decididr una revista de moda ( "tú sí, tú no") sencillamente por la ropa que llevas.

El artículo, que empieza con una referencia a Virginia Woolf como para tener algo más de empaque, pone algunos otros ejemplos de millennials "que abrazan, dicen, la teoría de género fluido". Pero tampoco parecen demasiado oportunos. Mencionan a Alessandro Michele porque diseña trajes para mujeres. A Even Rachel porque alguna vez se puso un esmoquin. A Pharrell porque una vez se puso perlas.

Es posible que no hayan entendido nada.

Ni rastro de celebrities que sí se han autodenominado personas de género fluido, y que por lo tanto tiene sentido poner como ejemplo, como la DJ y modelo australiana Ruby Rose o Steve Tyler ( Aerosmith) o la actriz inglesa Tilda Swinton.

