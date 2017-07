La carta que Tupac le envió desde la cárcel a Madonna desvela las causas de su ruptura

“Me ha llevado mucho tiempo decidirme a escribir a esto”, empieza la carta, “principalmente, porque es muy complicado encontrar todas las respuestas y no dejar nada en el aire”.

Con fecha 15 de enero de 1995, 9:30 de la mañana, desde la celda en la que estaba confinado por abuso sexual, Tupac escribía esta misiva a Madonna, con la que, por aquel entonces, mantenía una relación. “Primero de todo, debo disculparme por, como tú misma dijiste, no haber sido para ti el tipo de amigo que podría haber sido”.

La carta, que se ha hecho pública a través de TMZ, arroja luz sobra las razones por las que la relación entre la diva pop y el rapero terminaron de forma abrupta. “Que a ti te vean con un hombre negro, lejos de perjudicar tu carrera, te hace quedar como una persona abierta y excitante”, escribe Tupac. “En cambio, para mí, lo que eso haría a mi imagen, sería que la mitad de mis fans cuestionasen mi credibilidad”.

Aunque popularmente se piense que, en una relación interracial, los prejuicios siempre vienen de la parte de la pareja con más privilegios –la blanca–, en Estados Unidos, a la comunidad afroamericana, la cuesta tanto o más asumir este tipo de relaciones que a las familias caucásicas. La problemática del chico-negro-que-sale-con-una-blanca ha sido tratada en películas como Fiebre Salvaje, de Spike Lee, donde Wesley Snipes veía como ningún allegado quería bendecir su relación con Anabella Sciorra.

Que Tupac y Madonna terminasen, sin embargo, no solo respondía a motivos raciales. En su carta, el rapero también muestra lo poco ubicado que se sentía siendo “un chico joven e inexperto al lado de una famosísima sex symbol”. En las fotos de la época, donde vemos a la pareja en una cena, interactuando con gigantes como Sting, podemos notar lo marciano que se siente Tupac en medio de un ambiente como ése.

El rapero termina la carta ofreciendo a la cantante su amistad. “Me gustaría poder hablar de todo esto contigo en el futuro, pero habían cosas que no podían esperar. Sentía que debía decírtelas... Por si algo malo me ocurría aquí dentro”. También, le aconseja tener cuidado con sus amistades. “Por favor, ten cuidado, Madonna. No todo el mundo es como parece. Hay gente con el corazón comido por la envidia y la maldad. No vacilarán en hacerte daño, ¡yo y mis cinco balazos damos fe de ello!”.

TMZ censura muchas partes de la carta; quizás, con la intención de desvelar lo escrito en las próximas semanas. ¿Habrán, quizás, más razones por las que Tupac decidió poner fin a su noviazgo con Madonna?