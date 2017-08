Los supremacistas blancos creen que el nuevo single de Taylor Swift es un himno nazi

Imagen vía Arte Playground

“Honey I rose up from the dead I do it all the time” / “I don’t like your little games” / “I don’t like your tilted stage” / “The role you made me play”. Mientras lees estas líneas, imagina a un grupo de supremacistas blancos que alzan el brazo mientras memorizan el último single de Taylor Swift y miran a su “musa” aria reafirmándose entre todos ellos. Si, Taylor, amiga, por fin lo has hecho. Nos has dado un himno.

Un usuario de Reddit se ha dedicado a analizar con exhaustiva precisión, frase a frase, la letra del nuevo single de quien dice ser su "nueva Nazi Queen". O sea, Taylor Swift. Y el resultado es, según él, incontestable: la canción y el videoclip está lleno de referencias. La canción de Taylor no es inocua ni facilona. Según él, su canción política está repleta de mensajes pro-Trump. Es el nuevo himno de la alt-right. Es el himno esperado, por otro lado.

“Honey I rose up from the dead I do it all the time”

(Se refiere, explica el usuario, a la victoria inesperada de Trump, y a todas las victorias que ha recibido desde que fuera elegido presidente)

“I don’t like your little games”

(En referencia, aclara, a los juegos manipuladores de la prensa)

“The role you made me play”

(Por tacharla, explica, de “nazi” solo por apoyar a Trump)

"Of the fool, no, I don't like you"

(Los demócratas nos llaman deplorables y se burlan de nuestra inteligencia)

Su interpretación no es ninguna chifladura aislada de un señor de Estados Unidos. En realidad, el asunto Taylor Swift + Nazi es de esas conspiraciones que hacen de Internet un bonito lugar para quedarse a vivir.

Hace tiempo que la derecha estadounidense reivindica la figura de Taylor Swift como una especie de aliada encubierta que, a través de sus canciones, envía mensajes implícitos a la población americana. Swift no se ha pronunciado nunca abiertamente sobre sus tendencias políticas; así que los defensores de Trump se la han apropiado como icono. Al fin y al cabo, es verdad que tampoco ha dicho nunca lo contrario y, como explicamos aquí, encarna bastante los valores de la derecha estadounidense más rancia. La activista feminista Camille Paglia dijo una vez que le recordaba a una “barbie elitista nazi”.

“Es increíble que esté rodeada por judíos pervertidos y sucios, y aún así siga siendo capaz de exudar la pureza de los años 50, la feminidad y la inocencia. Ella es la anti-Miley [Cyrus], mientras que Miley está teniendo orgias con negros, ella está en casa con su gato leyendo a Jane Austen”, explicó el año pasado André Anglin, miembro de la alt-right, grupo pro Trump de tintes ultranacionalistas, antisemitas y homófobos en Broadly.

En realidad, fue a través de las declaraciones en su blog, Daily Stormer, donde este bulo cobró más fuerza. “Es una Diosa aria pura, que parece salida de la poesía clásica griega. Una atenea renacida”. Anglin también escribió en su blog que Taylor Swift es “secretamente nazi” y que estaba esperando el momento en el que llegara Donald Trump a la presidencia para anunciar su agenda “como Diosa aria del mundo”. Ahora que la profecía se ha cumplido y Trump es presidente, solo falta que ella lo confirme. Aunque parece harto improbable.

Volviendo al asunto de la canción, el fan que ha iniciado el hilo —alegremente bautizado como Look What MAGA (Make American Great Again) Do— también ha decidido analizar las referencias visuales del videoclip. El tipo tiene una explicación al porqué una escena de Taylor Swift se parece sospechosamente a otra de un videoclip de Beyoncé . Según él, ese símil se para contrarrestar el movimiento “terrorista” (así lo califica) de Black Lives Matter. Vamos, como forma de rebelarse contra el movimiento a favor de los derechos de los afroamericanos, que por algo ella es blanca y rubia.

Hasta hace un año, existía en Internet una página de Facebook dedicada íntegramente a esta conspiración con memes de Taylor Swift con frases de Hitler. La página Taylor Swift for Fascists Europe (que llegó alcanzar hasta 18.000 seguidores) fue eliminada el año pasado, pero los memes creados por la bloguera Emily Pattinson forman ya parte de la memoria colectiva .

A ver qué te inspira a ti.

