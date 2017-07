Trent Reznor, de Nine Inch Nails: “Que alguien me explique por qué Drake gusta tanto”

En una reciente entrevista concedida a Vulture, el cantante de Nine Inch Nails Trent Reznor daba su opinión sobre el fenómeno Drake. Spoiler: su empatía con la mega-estrella R&B es 0.

“Soy consciente de lo que Drake es capaz de hacer en términos de omnipresencia y capacidad comunicativa para con con una audiencia que se siente apelada”, respondía, “solo que no me siento parte de dicha audiencia. No estoy tan al día de cultura pop como años atrás. No digo que el pop de hoy no tenga calidad, ni la gente que lo hace no sea maravillosa”.

“Pero, definitivamente, no está hecho para mí”.

“¿Qué hace a Drake tan bueno?”, le preguntó el líder de NIN a sus amigos de Apple, empresa con la que colabora desde que lo hicieron director de Beats Electronics en 2013. “Necesito que alguien me lo explique. Como el viejo que soy, no me veo capaz de entenderlo”.

Aunque hay algo tierno en las declaraciones de Reznor –decide atacarse a sí mismo antes que atacar aquello que no entiende–, dicha ternura se tambalea cuando empieza a discutir, con agresividad, que la EDM sea el futuro. “No lo es. Puto no lo es”, contesta, opinando que se trata de música que “no tiene poder de permanencia” en el público.

Poco después, destapa su puritanismo criticando a Nicki Minaj, diciendo que nota “una tendencia por la que cierta gente intenta ser provocativa con contenido sexual gratuito. ¿Se supone que el vídeo de Anaconda es sexy? ¿Por qué no hacer, directamente, un vídeo de una revisión ginecológica? Me parece una vulgaridad”.

La ternura, para entonces, ya ha desaparecido por completo.

Y, horror, Trent Reznor se ha convertido en tu padre.