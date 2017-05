Travis Scott anima a los fans a saltar de un palco en un concierto y uno acaba hospitalizado

Twitter @RAVIEB

Este fin de semana, durante un concierto en Nueva York de Travis Scott, el cantante trap animó a uno de sus fans a saltar desde el palco para ser recogido por el público de platea. El fan, que se encontraba colgando de las barandillas del palco cuando sonaba el outro de Birds in the Trap Sing McKnight, fue interpelado por el cantante al terminar la canción.

“Puedo verte”, le decía a Travis al verlo colgado de las barandillas, “pero, ¿vas a hacerlo?”. Travis le dijo que la multitud lo cogería; que no tuviese miedo. Acto seguido, el tema A-Team empezaba a sonar, al mismo tiempo que el aficionado se dejaba caer, siendo recogido por la audiencia que se encontraba inmediatamente debajo.

Para los estándares de un concierto trap, podemos decir que, hasta aquí, todo parecía transcurrir con normalidad durante el show de Travis. Los problemas comenzaron cuando este primer salto provocó un efecto llamada, dando lugar a otros tantos durante la noche. En algunos vídeos publicados por los asistentes al concierto, podemos ver a gente saltando del palco al son de Portland o Through the Late Night.

Según parece, a excepción del primer salto, ninguno de los saltos posteriores fueron alentados por Scott. Lo que a priori suena como una defensa para el artista trap, no lo es: al no poner el foco de atención en los saltos que siguieron al primero, algunos asistentes de platea no eran conscientes de cuándo iba a caerles, como llovido del cielo, alguien del palco.

Era previsible: de todos estos seguidores que saltaron la vacío durante el directo de Scott, uno tuvo que ser hospitalizado al romperse una pierna. Según los asistentes al concierto, Travis detuvo el show para asegurarse de que el afectado recibía atención médica. El equipo de Scott, por su parte, se ha puesto en contacto con este fan para seguir de cerca su recuperación.

En un comunicado, los representantes de Travis dejaban claro lo mucho que cuidan “la seguridad del público” durante los conciertos del cantante. “Estamos llevando a cabo una investigación interna para asegurarnos que esto no vuelve a ocurrir”. Asimismo, también se investiga si el fan hospitalizado realmente saltó del palco o si, por otro lado, fue empujado por algún asistente.