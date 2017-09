The xx interpretaron una fascinante versión de Justin Timberlake en la BBC

Es cheesy, pegadiza, y tan 2006 que, escuchada hoy, te hace creer que George Bush sigue sentado en el Despacho Oval: My Love de Justin Timberlake no será Cry Me a River, pero sigue siendo uno de los temas más notables del actor de La Red Social. Tan ingenuo como bailable, el My Love de Timberlake tuvo incluso al rapero T.I. de aliado.

Dicho esto, bien es cierto que My Love es denostada por el público indie, como lo es el resto de material producido por Timberlake durante la pasada década; no es una canción que esperarías ver coverizada por ningún grupo del circuito alternativo.

Por ninguno, excepto por the xx.

Durante su paso por el BBC Radio 1 Live, the xx tocaron Dangerous, perteneciente a su álbum I See You, y Angels, incluido en su trabajo Coexists. La joya de la corona, sin embargo, llegó cuando la banda interpretó una versión de My Love que pilló a todo el mundo por sorpresa.

Desechando los versos que T.I. escribiese para la canción original, e incluyendo otros de LoveStoned, tema también de Timberlake, Oliver Sim y el resto de the xx hicieron tan suya My Love que casi parece una composición original de los británicos.

Cambiando su poso house-de-derribo original por un sonido tan tropical como sombío –¿Es eso posible, siquiera?–, the xx no solo consiguen mejorar la canción de Timberlake: hacen que My Love sea, si cabe, incluso más bailable que diez años atrás.