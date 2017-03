El nuevo Zelda podría ser el mejor videojuego de la historia, según la crítica

Hoy es un gran día para Nintendo. Junto a Nintendo Switch, la nueva consola que puede dar la estabilidad que necesita a la compañía, se estrena su juego más prometedor de los últimos años: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La leyenda de Link, el personaje que lleva liderando la industria de los videojuegos desde hace más de 30 años (1986), se ha reinventado gracias a una aventura de mundo abierto, un fenómeno nuevo para la saga que se adapta a la perfección con su ambientación fantástica. Lanzado también para WiiU, desde su primer tráiler se supo que tendría una gran aceptación por el público.

Pero pocos esperaban que, el día de su estreno, llegara con el honor de ser “el mejor videojuego de la historia”.

Así lo han catalogado decenas de críticos que han tenido la oportunidad de probarlo antes de su lanzamiento oficial. Y se ha confirmado gracias al portal GameRankings, que se encarga de recolectar todas las notas de sus reviews, como un Rotten Tomatoes de videojuegos.

Según GameRankings, el nuevo Zelda tiene un 98,11% de aceptación, basado en 37 reseñas de expertos a las que se irán sumando varias más con el paso de los días. Esto lo coloca como el videojuego mejor valorado de todos los tiempos, seguido por Super Mario Galaxy, con un 97,64% y Ocarina of Time, otro juego de la saga Zelda, con un 97,54%.

En Metacritic, el otro ranking de referencia sobre videojuegos, empata con un 98 con Ocarina of Time (que en esta ocasión está el primero), Tony Hawk’s Pro Skater 2 y Grand Theft Auto IV. Aunque queda cuarto en el ranking genérico, lo hace con la misma nota que los primeros. Y, esta vez, teniendo en cuenta hasta 68 reviews.

El elemento más destacado por la mayoría de críticas es la pluralidad de su mundo abierto. Lejos de quedar como un mapa enorme pero repetitivo, Hyrule se presenta como una tierra mágica llena de bosques, pantanos, poblados e islas paradisíacas. Gracias a una paleta de colores que lo convierten en una entrañable obra de arte, Breath of the Wild explota a la perfección todos los paisajes que han ido apareciendo a lo largo de sus 30 años.

Además, lo hace con enemigos más peligrosos de los que nunca han aparecido en Zelda. Siguiendo el estilo de juegos como Dark Souls, en esta aventura parecen haberse olvidado de la facilidad de los anteriores títulos para darle un plus extra de dificultad que anima al usuario a seguir mejorando. Y todo, eso sí, sin perder un ápice de la diversión, la versatilidad y la bucólica historia que siempre han rodeado a Link y compañía.

Tras su estreno, los usuarios serán los que deberán decidir si el nuevo Zelda es tantísimo como promete. Pero, de lo que no hay duda es que, como mínimo, será el gran impulso que necesitaba Nintendo para salir a flote después de los irregulares últimos años.