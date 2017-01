Así empieza el "cine Trump": con una película sobre McDonald's

Este invierno llega a todo el mundo The Founder, la película biográfica sobre el fundador de McDonald's. Ray Kroc es el símbolo perfecto del capitalismo estadounidense. En los años 50, se acercó a una popular hamburguesería de California dirigida por los hermanos McDonald y les planteó lo siguiente: "¿y si montamos franquicias por todo Estados Unidos?"

El restaurante de barrio se había hecho famoso por servir menús rápidos conformados solo por hamburguesas, patatas y bebidas. Kroc, que por entonces era un simple vendedor de máquinas de batidos, vio en McDonald’s una gran oportunidad. Y, en apenas una década, ya se había convertido en el símbolo de la comida rápida en toda Norteamérica.

Como aseguran en The Guardian, la película protagonizada por Michael Keaton es el símbolo perfecto del “Cine Trump”. Aunque McDonald’s ha sido objeto de todo tipo de productos audiovisuales contrarios –como el documental Super Size Me, que exploraba la atrocidad de alimentarse únicamente de sus menús–, en este caso no se vislumbra ningún atisbo de crítica. Es el gran viaje de un emprendedor que tuvo la idea del siglo.

Al igual que Donald Trump, Kroc es un americano al uso que hace del capitalismo su modo de vida. No va de alma caritativa que lo ha ganado todo en base al esfuerzo ni de genio universitario que tiene una gran idea, como puede serlo Mark Zuckerberg y su biografía en La red social.

La cuestión es: ¿realmente existe esto del “Cine Trump”?

Como destacan en la publicación, solo hay que echar un vistazo a su secretario del tesoro para darse cuenta. Steven Mnuchin es un poderoso inversor de Hollywood, destacando por ser productor ejecutivos de filmes como Mad Max: Fury Road, Batman V Superman o Sully.

El propio Trump cuenta con cameos en toda clase de películas, como Solo en casa o The job. Y está claro que se ha convertido en un personaje recurrente tanto en el cine como en la televisión, siendo interpretado por figuras como Alec Baldwin y Johnny Depp.

Durante décadas, los presidentes de EEUU han marcado la agenda de Hollywood. Con Ronald Reagan llegaron justicieros a medio camino entre la modernidad y el conservadurismo, como son Terminator, Robocop o John McClane. Y con Obama hemos visto multitud de filmes sobre el empoderamiento de la comunidad negra, que aparece en 12 años de esclavitud o El mayordomo.

Si bien ya se observan sus primeros efectos, la influencia de Trump tardará en llegar al cine. Aun así, no hay duda de que la industria estará encantada de que sus ideas se reflejen en películas con personajes detestables.