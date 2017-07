James Franco encarna al director de “la peor película de la historia” en 'The Disaster Artist'

YouTube A:24

Actuaciones desconcertantes. Reiteraciones inexplicables. Cromas venidos de otro mundo. Gente en esmoquin pasándose una pelota de rugby –no jugando a rugby, solo pasándose la pelota. Reacciones dramáticas inexcusables. Tono esquizofrénico. Reiteraciones inexplicables.

Intentar resumir los potenciales de The Room, la mal llamada “peor película de la historia”, es tan difícil como visionarla. La película, una anomalía escrita, dirigida, producida y protagonizada por Tommy Wiseau, se ha convertido con los años en una obra de culto, con la que el público interacciones durante las proyecciones –es, en cierto sentido, como una versión pocha y sin canciones de The Rocky Horror Picture Show.

Os hablamos de ella aquí; pero, ¿qué demonios? Dentro tráiler.

La locura en la que se convirtió el rodaje de The Room fue capturada por The Disaster Artist, un libro en el que Greg Sestero (Mark, en la película) contaba las interioridades de dicha grabación. James Franco, fan irredento de The Room, ha tomado precisamente The Disaster Artist como punto de partida para levantar un proyecto homónimo, en el que hacer las veces de director y protagonista.

Entre sus aliados, encontramos a su amigo y colaborador habitual Seth Rogen.

Desde ayer, el teaser de la película, que re-elabora una de las líneas de diálogo más marcianas de The Room, está recibiendo una excepcional acogida.

Es imposible no sonreírse viendo a un James Franco transmutado en Tommy Wiseau; pero el teaser deja una sensación agridulce que se te queda pegada a la garganta. Y es que, ¿realmente hace falta parodiar a alguien como Wiseau? ¿No es The Room lo suficientemente divertida como para funcionar como sátira de sí misma?

Franco y Rogen no es la primera vez que intentan reírse de aquello que ya se sabe risible: se burlaron del Bound 2 de Kanye West, cuando el vídeo de 'Ye ya era, en sí, autoparódico. Con The Interview, la película en la que hacen chanzas de Kim Jong-un, defendían chistes que, a su pesar o no, harían reír al neocon más concienzudo.

Su idea de lo que es gracioso, en definitiva, debería ponerse, por lo menos, en discusión. Más aún, teniendo en cuenta que, como apunta el teaser The Disaster Artist, parecen más interesados en poner el pie en el cuello de Wiseau –lo foráneo, lo anómalo, lo incomprensible– antes que homenajearlo.