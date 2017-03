'The Big Bang Theory' tendrá un spin-off sobre la niñez de Sheldon Cooper

The Big Bang Theory es, pese a unos ratings irregulares, una de las sitcoms más longevas de la televisión americana. Al parecer, la telecomedia nerd friendly, que ahora emite su décima temporada, ya tiene apalabradas otras dos más para los próximos años.

Pero eso no es todo: CBS ha dado luz verde a Young Sheldon, un spin-off protagonizado por un Sheldon Cooper de nueve años.

La serie, de la que aún no se han especificado un número concreto de episodios, tendrá el mismo formato y duración que la serie madre. A estrenarse en la temporada 2017/2018, Young Sheldon explorará la niñez de Sheldon, la vida con su familia en Texas, y sus desventuras en el instituto.

CBS ha escogido a Iain Armitage ( Big Little Lies) para interpretar al pequeño Sheldon y a Jim Parsons, el Sheldon original, para hacer de narrador durante la serie. En cuanto al equipo técnico, se ha desvelado, por ejemplo, que Jon Favreau ( Iron Man) dirigirá y producirá el episodio piloto.

El primer episodio de la serie, además, estará escrito por Steven Molaro, showrunner de The Big Bang Theory. Los productores ejecutivos de Young Sheldon serán el propio Molaro, Jim Parsons, Todd Spiewak y Chuck Lorre, creador no solo de The Big Bang Theory o Young Sheldon, sino también de otras memorables sitcoms como Dos hombres y medio.