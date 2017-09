Taylor Swift y su obsesión mercantilista: ha vuelto a patentar frases de sus nuevas canciones

Getty Images

“I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead”. Estas cuatro frases, embutidas en el single Look what you made me do de Taylor Swift, se han convertido por sí solas en el meme-pop más impactante desde los contoneos de Drake en Hotline Blink: la gente está reformulándola en Twitter, sustituyendo el 'Taylor' por Ross de Friends, Fiona de Shrek o Sandy de Grease. No hay límite, y la beneficiaria de ello es Swift: Look what you made me do supera ya los cuatro milllones de views en YouTube.

Sabiendo que lo que más ha calado de la canción es el “I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now” (“lo siento, la vieja Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo”), Swift lo tiene claro: piensa patentar la frase, para ser ella la única con capacidad legal de explotarla. La estrofa de Look what you made me do, sin embargo, no será la única en ser patentada por la diva pop: según informa TMZ, Swift piensa registrar toda una colección de frases incluidas en las canciones de Reputation, el que será su próximo álbum.

No es la primera vez que Taylor Swift hace un movimiento de este tipo: en 2015, registró el “this sick beat” de su Shake it off. Meses antes, habría registrado también el neologismo “Swiftmas”, el título de su canción “ Blank Space” y la estrofa de ésta “and I'll write your name”.

La obsesión de Swift es tal que llegó a registrar incluso “ A Girl Named Girl”, el título de un libro que escribió con 14 años.

Y todo, ¿para qué? Para hacer merchandising y memorabilia, claro: el “I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now” deberá adornar camisetas, sudaderas, fundas de ordenador, tarjetas de cumpleaños, tote bags y un largo etcétera.

Porque sí: quizás la vieja Taylor esté muerta, como ella misma canta en Look what you made me do; su modelo de negocio, sin embargo, sigue inalterable desde hace años.