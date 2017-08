Taylor Swift se acuerda de todos sus haters en su oscuro nuevo vídeo

A menos de que la semana pasada la hayas pasado de vacaciones debajo de una piedra lo más probable es que te enterado que Taylor Swift ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, Reputation.

Después de colgar en su canal de Vevo de YouTube el vídeo de lyrics (que en 4 días a tenido 40 millones de reproducciones) en la gala de ayer de los VMAs estrenó el videoclip oficial Look What You Made Me Do  , un single que parece abordar su truculenta relación con Kanye West.

Aunque el vídeo es muyfuertetodoelrato el climax llega cuando, a 40 segundos de terminar, todas las Taylor Swift del pasado se reúnen para reírse de todas las cosas que medios y haters han utilizado para meterse con ella.

Y hay que decir que la cantante lo borda.

Primero la Taylor zombi le dice a la Taylor gafapasta que deje de poner esa cara de sorpresa.

La Taylor de Shake Ot Off se une a ella, "No puedes estar TAN sorprendida todo el tiempo", que básicamente es lo que todo el mundo le recriminaba a Swift hace unos años.

Después, la "Nueva Taylor", más oscura y chunga llama zorra a la Taylor zombi, haciendo una clara referencia al regalito que le dejó Kanye West en su canción Famous, y por la que ambos artistas (y la mujer de él, Kanye West) tuvieron una trifulca pública que dio de comer a los periodistas del corazón mes y medio.

A continuación la Taylor de We Are Never Getting Back Together le lanza una pullita a la de Hey Stephen diciéndole que es una falsa, algo que a los haters de Swift les encanta decir.

Y cuando a ella le entra la llorera, todas las demás se le tiran al cuello, "Ya empieza a hacerse la víctima, otra vez".

Para que finalmente la Taylor de los VMAs 2007 diga que "le gustaría mucho no formar parte de esta narrativa", frase que Swift utilizó el verano pasado para tratar de zanjar su beef con West-Kardashian y que automáticamente se convirtió en meme.

El vídeo, pues, es la manera que Taylor de decirnos que es consciente de todo lo que se dice de ella y que, básicamente, se la pela. Pero, ¿realmente nos creemos esto último?

[Vía Buzzfeed]