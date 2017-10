Taylor Swift convierte '...Ready for it?' en una fantasía cyberpunk

Los fans de Taylor Swift están contando las horas para que llegue el jueves: en un par de días, el último sencillo de la cantante tendrá videoclip. Hablamos, claro, de ...Ready for it?

A modo de apetizer, Swift a liberado un pequeño teaser del vídeo; tan solo 15 segundos, para que podamos echar un primer vistazo al conjunto. ¿Qué se atisba? Rayos, truenos y gloria cyberpunk: la pieza promete ser una fantasía futurista, dónde la cantante se transmuta en un personaje que no desentonaría en Blade Runner, Ghost in the Shell o Yo, Robot.

Quizás la estética sci-fi sea la única capaz de albergar la historia de asesinos y ladronas de corazones que narra ...Ready for it? La cantante, de nuevo, ha utilizado pop machacón y evasivo para pergeñar una –otra– oda a las relaciones tóxicas.

Y solo las luchas a muerte contra robots y droides podían suavizar eso.

Una de las curiosidades del vídeo, como señalan en Batman News, es la fuente tipográfica elegida por Swift: se trata exactamente de la misma que, en los noventa, utilizaron los títulos Batman Forever y Batman & Robin. Defenestradas por crítica y público, estas dos encarnaciones de Batman fueron posteriores a aquéllas dirigidas por Tim Burton; el apellido de este director, casualmente, se cuela en ...Ready for it?

“And he can be my jailer, Burton to this Taylor”, canta Swift en el single.

En realidad, la cantante sí está haciendo una referencia cinematográfica, pero de otra índole: Swift se refiere a la relación sentimental entre Richard Burton y Elizabeth Taylor –el “to this Taylor”, así, juega a la ambigüedad de identidades entre cantante y actriz.

Pese a que ...Ready for it? guiñe un ojo al cine clásico, su videoclip parece que quiere explorar otro género: aquél en el que imperan las naves espaciales, la distopía oscura y las pistolas láser.

...Ready for it? es el segundo single del próximo álbum de Taylor Swift, Below.