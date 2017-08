Taylor Swift lanza la canción más oscura de su carrera, llena de dardos a Kanye West

Taylor nos ha tenido en ascuas toda la semana. Primero borró de Internet todas sus redes sociales e incluso su web personal.

Luego, empezó a subir a su Instagram una serie de vídeos muy desconcertantes de una serpiente.

Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 7:01 PDT

Después, confirmó las sospechas de muchos anunciando su nuevo álbum haciendo pública su horrible portada.

Para, finalmente lanzar Look What You Made Me Do, su primer single en años.

El primer tema del esperado sexto disco de la cantante sigue una línea oscura y vengativa como la que vimos en Bad Blood, poco (o nada) que ver con la Taylor optimista de Shake It Off. Si no fuera por su pelo rubio y su aspecto virginal casi diría que se nos está poniendo un poco goticosa la Swift.

Aunque en ningún momento de la canción cita directamente a Kanye West (como hizo él en su canción Famous, en la que la llamó zorra y dijo que a lo mejor tenían sexo porque él la hizo famosa) muchos están sobreentendiendo por la letra y el contexto de la canción que es un tirón de pelo al cantante, con el que lleva engrescada en una movida ahora nos odiamos/ahora no desde que en 2009 él la interrumpió en los MTV Music Awards para decir que el premio a mejor vídeo se lo merecía Beyoncé, no ella.

"No me gustan tus juegos. No me gusta tu escenario inclinado", comienza la canción. Ejem, he aquí el escenario inclinado de West en su gira de Saint Pablo.

"El rol que me hiciste jugar, de la tonta. No, no me gustas", sigue. "Mira lo que me has hecho hacer".

Cuando la canción se acerca al final, podemos escuchar una conversación telefónica: "La antigua Taylor no puede al teléfono ahora", pregunta "¿Por qué? Porque está muerta". Vaya, vaya, si eso es una referencia a la llamada que mantuvo con Kanye West y que su mujer Kim Kardashian filtró a los medios, es que por aquí somos todas muy mal pensadas.

Reputation saldrá a la venta el 10 de noviembre, aunque ya se puede hacer un pre-order. Todavía no se han hecho públicas las fechas de la gira, pero la cantante ha anunciado que colaborará con Ticketmaster Verified Fan, un nuevo programa que evitará que bots puedan comprar entradas.

Hasta entonces, nos frotamos las manos esperando la respuesta de Kanye West.

"La canción de Taylor Swift Look What You Made Me Do me recuerda un poco a algo... mirad".

De momento, ya la están acusando de plagio, throwing shade a palas. Se avecina un buen salseo.