Liberad a Piolín: la verdadera razón por la que el Gobierno tapó a los Looney Tunes

Getty Images

Demasiado bueno para ser cierto: en pleno conflicto por el referéndum del 1-O, el Ministerio de Interior había enviado un barco, repleto de agentes de la Policía Nacional, en cuyo casco podían distinguirse personajes de los Looney Tunes como el Coyote, Piolín y el Demonio de Tasmania.

Como ya os contamos en PlayGround, el barco contaba además con un parque infantil, colchonetas hinchables y piscina de bolas.

¿El estado ulterior de la ridiculez? Lo parecía, hasta que este fin de semana el Moby Dada –así se llama el crucero-engendro– daba otro giro a los acontecimientos: el sábado, unos operarios de la embarcación intentaron tapar los dibujos animados sirviéndose de lonas; el resultado, torpe y muy lejos de parchear siquiera la situación, la empeoró.

¿Que por qué? Dale una lona en blanco a Twitter y espera lo peor.

Recent photo of the Shroud of #freepiolín pic.twitter.com/ZebJ6anQQx