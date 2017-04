Esta actriz avisa que '13 Reasons Why' puede ser demasiado dura para ciertas personas

La serie 13 Reasons Why se estrenó a finales de marzo en Netflix y desde entonces no ha parado de generar debate en redes sociales. Producida por la estrella pop Selena Gómez, esta primera temporada —que consta de trece episodios— cuenta la historia de Hannah Baker, una adolescente que se suicidó y dejó preparadas 13 cintas de casete (asociadas a 13 personas de su entorno) en las que explica los motivos de su suicidio.

A partir de un macabro juego, Hannah hará que estas cintas lleguen a sus destinatarios. La serie está basada en la historia original del bestseller homónimo escrito por Jay Asher.

Desde que se estrenó, son muchos los espectadores que han aplaudido la serie porque, a pesar de su tono marcadamente juvenil, retrata con dureza temas como el bullying, el acoso o los abusos sexuales en la adolescencia. Y, sobre todo, se adentra en cómo es posible que todo eso suceda sin que los adultos se den ni cuenta. Algunos usuarios de Twitter, a raíz del estreno, se han animado también a compartir sus casos de abuso en el pasado.

Shannon Purser, la actriz que encarna a Barb en Strangers Things, también se ha querido sumar al debate, pero esta vez a modo de advertencia.

There are some very graphic scenes in there that could easily trigger painful memories and feelings. Please protect yourselves.

There are lots of really good things about the show and I have no doubts that it is important and could be helpful to some. Just be careful.