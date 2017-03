Steve Aoki ha remezclado la BSO de 'Ghost In The Shell', y los fans creen que es basura

Pese a que las expectativas sobre la película de Ghost in the Shell (31 de marzo) están por las nubes, el filme no deja de generar polémicas. La elección de Scarlett Johansson como protagonista y la occidentalización de algunos elementos originales han llevado a que muchos la cataloguen como un claro ejemplo de “whitewashing”. Y la controversia no ha acabado aquí.

El famoso DJ Steve Aoki, creador de canciones como Delirious o No Beef, ha versionado la canción original del anime M01 謡I-Making of Cyborg. Compuesta por Kenji Kawai en 1995, su melodía folklórica mezclada con un toque futurista la convirtieron rápidamente en un clásico del anime:

Sin embargo, Aoki ha cogido todo lo bueno que tenía la canción y lo ha alterado tanto que muchos creen que le ha hecho perder toda su esencia:

A las notas melódicas de la canción original, Aoki le ha añadido una base de EDM que no encaja en absoluto con lo que la historia original de Jun'ichi Fujisaku quería mostrar. Al publicar la canción, el DJ y productor ha declarado lo siguiente:

"Este es un gran día para mí. Especialmente para mi 'yo' adolescente, que es cuando vi por primera vez el anime de Ghost in the Shell. Sembró semillas en mi imaginación y mi obsesión por la ciencia ficción. Es un gran día y un momento en el que me siento orgulloso de unirme a GITS para producir el remix oficial 'Reawakening'".

No obstante, a los fans no les ha hecho ninguna gracia, y rápidamente han salido a quejarse en redes sociales sobre cómo ha arruinado el tema original.

A veces aparecen cosas que ninguno sabía que queríamos. Esta no es una de ellas. No era necesario un remix.

No soporto ver estas dos cosas juntas: Ghost in the Shell y Steve Aoki.

Entre los comentarios, no son pocos los que piden que el remix no sea incluido en la película, cuya música corre a cargo de Clint Marshall (Cisne negro, Réquiem por un sueño), quien parece saber apreciar mucho mejor el espíritu de la obra.

