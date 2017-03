La película de culto ‘Spring Breakers’ se convertirá en serie de televisión

La imagen de un James Franco con rastas, tocando Everytime de Britney Spears en un piano de cola, rodeado de chicas con subfusiles y pasamontañas rosas ya forma parte de la Historia del cine moderno. Esa imagen la encontramos en Spring Breakers, una película dirigida por Harmony Korine que pronto tendrá translación a la pequeña pantalla, en forma de serie.

Dicha serie, de la que todavía no se ha confirmado si será un reboot de la película o si, por el contrario, tendrá un guión original, no contará con la participación de Korine. Sí que están involucrados en el proyecto los productores del film, Fernando Sulichin y Chris Hanley —este último, también produjo Las Vírgenes Suicidas, Buffalo 66 o American Psycho.

Spring Breakers nos contaba la historia de cuatro chicas que, durante sus vacaciones de primavera, conocían a Alien (Franco), un narcotraficante que las introducía en el crimen organizado de Florida. Con un tono de sátira sobre el nihilismo de la juventud que le generó tantos fans como haters, Spring Breakers se convirtió pronto en un clásico moderno.

El casting de la serie, que ya ha dado inicio, difícilmente va a superar en controversia al de las ‘spring breakers’ originales: Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson y Rachel Korine, por las conexiones que algunas de ellas tenían con la factoría Disney Channel, fueron una elección muy polémica en su día.

No es la primera vez que sus productores intentan darle continuidad al universo de Spring Breakers: ya en 2014 se hablaba de una secuela llamada Spring Breakers: The Second Coming, que debería contar con guiones del novelista Irvine Welsh ( Trainspotting). Tanto este proyecto como la serie que ahora parece tener luz verde, no son productos que vayan a tener la bendición del equipo original de la película.

“Quienquiera que haga una secuela de Spring Breakers”, llegó a decir James Franco, “ha de saber que está subiendo a bordo de un barco lleno de veneno”.

La serie de Spring Breakers podrá verse en Blackpills, una nueva plataforma de streaming que se lanzará el próximo año.