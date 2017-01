Miles Morales, el Spiderman afro-latino, tendrá su propia película de Marvel

Cuando Marvel Studios llegó a un acuerdo con Sony para realizar una película sobre Spiderman en el mismo universo que Iron Man y compañía, muchos esperaban que el enmascarado fuera Miles Morales. El Spidey de madre latina y padre afroamericano lleva años triunfando en los cómics, por lo que iba siendo hora de hacerle un hueco en la gran pantalla.

Aunque en un primer momento el estudio optó por crear a un nuevo Peter Parker en el proyecto que se ha convertido en Spider-Man: Homecoming, finalmente Sony ha hecho caso a la propuesta de hacer un filme sobre Miles Morales, y ahora han anunciado que lo llevarán a cabo... en versión animada.

A través de un comunicado de prensa y de su cuenta de Twitter, el estudio ha comunicado que el personaje creado por Brian Michael Bendis y Sara Pichelli en 2011 llegará a los cines, previsiblemente, el 21 de diciembre de 2018. La película, eso sí, no estará ambientada en el universo compartido de Marvel Studios, sino que será una historia totalmente apartada del resto.

. @PhilipLord and @ChrizMillr are bringing the Miles Morales story to the big screen in all-new animated stand-alone SPIDER-MAN feature.