El póster de 'Spider-Man: Homecoming' está aquí, y todo el mundo cree que es horrible

La primera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico Marvel se estrena el 7 de julio. Y, como última tanda de productos promocionales, la compañía ha lanzado el tráiler y el póster definitivos del filme.

En cuanto al tráiler todo parece estar bien. Acción a raudales, humor y un tono de buddy movie que se adecua perfectamente al superhéroe. Pero, cuando llegamos al póster…

Sí, por más que no lo creáis, esta imagen no es un fanmade. Es una promoción oficial de la película, diseñada por el estudio que nos ha traído Los Vengadores y Guardianes de la Galaxia. Hay muchas cosas destacables en su diseño:

-El Spider-Man del fondo parece sacado de una serie animada.

-Los rayos y el fuego parecen colocados por alguien que acaba de aprender a utilizar los efectos especiales.

-Los personajes principales (Spider-Man, Iron Man y Vulture) aparecen duplicados, recargando sin necesidad el cartel.

-El Iron Man de debajo no pinta demasiado, aunque estéticamente queda mucho mejor que el propio Spidey.

-Las escenas destacadas parecen acercarse más a un filme rollo Fast and Furious (o, si me apuras, a Sharknado 4) que a una película de Spider-Man.

En definitiva, parece que sea más una película de Iron Man que de Spider-Man. Una clara estrategia de marketing de la empresa que, por desgracia, parece estar perjudicando al estilo propio que siempre había tenido el superhéroe.

En internet, eso sí, han propuesto varios diseños alternativos al póster que lo mejorarían considerablemente:

I'll be honest: I tried to improve the very busy SPIDER-MAN HOMECOMING poster, and I no longer know where the original ends and mine begins pic.twitter.com/Sazywe9gwh