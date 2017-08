Sinead O’Connor confiesa que tiene tendencias suicidas en un vídeo de Facebook

Captura de pantalla del Facebook de Sinead O'Connor

La cantante irlandesa Sinead O’Connor, de 50 años, ha confesado en un desgarrador vídeo de cerca de 12 minutos que tiene “ tendencias suicidas”. La artista relata, entre lloros, lo complicado que es vivir con una enfermedad mental y cómo lleva años luchando contra la depresión y el estrés post-traumático.

“Ahora estoy viviendo sola en un motel de Nueva Jersey”, explica en un vídeo colgado el pasado 4 de agosto que se ha hecho viral. “No hay absolutamente nadie en mi vida excepto mi médico, mi psiquiatra. Dice que soy su heroína y eso es lo único que me mantiene viva en este momento... eso es algo patético”, confiesa la cantante, ganadora de un Grammy y madre de cuatro hijos.

La cantante, asegura, ha decidido compartir su testimonio para que todo el mundo “sepa lo que se siente” y poder ayudar así a otras personas. Desde el momento en el que fue publicado, el vídeo no ha dejado de recibir visitas, comentarios de apoyos y comparticiones.

O’Connor, que alcanzó la fama a mediados de los 80 y vendió millones más de 2 millones de copias con su primer disco The Lion and The Cobra (1987), fue diagnosticada de trastorno bipolar en 2003. Años más tarde, O’Connor reveló que había sido mal diagnosticada y que, en realidad, sufría de depresión y estrés post-traumático.

“Soy una de millones…. las personas que sufrimos enfermedades mentales somos las personas más vulnerables del planeta. No podemos cuidar de nosotros mismos. Tienen que cuidar de nosotros”, agrega.

En las últimas horas ha surgido un nuevo comentario que al parecer podría ser de algún familiar directo y en el que aclaran que O'Connor no se encuentra sola y envían un mensaje tranquilizador a las fans.

“Hola a todos, estoy escribiendo a petición de Sinead para que todos los que la quieran sepan que ella está a salvo y no planea suicidarse. Está rodeada de amor y recibe el mejor cuidado. Pidió que esto fuera publicado, sabiendo que es posible que algunas personas estén preocupadas por ella”, apunta el comentario.

