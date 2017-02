'Los Simpson' también predijeron el espectáculo de Lady Gaga en la Super Bowl

A estas alturas, ya ha quedado claro que el show Lady Gaga en la Super Bowl incluyó una crítica velada a Trump. Pero están saliendo a la luz más detalles que, a primera vista, pasaron desapercibidos.

Como algunos han remarcado más tarde, el show tiene un increíble parecido con un episodio de Los Simpson de hace cinco años.

En Lisa Goes Gaga, el episodio que cerró la temporada 23 en mayo de 2012, Lady Gaga aparecía en la serie siendo doblada por ella misma. La cantante entraba en la familia Simpson para ayudar a Lisa a ser ella misma, sin que necesite escudarse en otras personalidades para ser feliz.

En un momento del capítulo, Lady Gaga ofrece un show en Springfield muy similar al que dio en la Super Bowl. En ambos shows, Lady Gaga toca el piano con un vestido estrafalario (en el caso de Los Simpson con uno hecho de premios Grammy) y sobrevuela al público con un arnés y un traje gris.

Woah, woah, woah. 😱 The Simpsons predicted @ladygaga performing at the #SuperBowl? 🤔 pic.twitter.com/htdTFweemU