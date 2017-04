Shyamalan anuncia 'Glass', la película que unirá a 'Múltiple' y 'El Protegido'

M. Night Shyamalan, el director de El Sexto Sentido, acaba de anunciar la secuela directa de su última película. Glass será el título de la historia que siga a Múltiple . Pero la gran noticia es que también funcionará como secuela de El Protegido.

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film.