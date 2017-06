Sexista, baboso y deprimente: filtran el guión de ‘Wonder Woman’ que nunca vio la luz

Steve: ¿Cómo puedes besar tan bien, si has pasado toda tu vida en una isla rodeada de mujeres?

Diana: Tengo una explicación interesante para eso.

Steve: No puede ser tan buena como la que estoy imaginando ahora mismo.

Parece el extracto de una peli porno vintage, pero no, qué va: es un extracto del guión de Wonder Woman. Si ya has visto la peli, y no te suena este diálogo, es porque no, gracias al cielo no pertenece a la Wonder Woman de Patty Jenkins y Gal Gadot: es la versión de Wonder Woman, con Angelina Jolie como protagonista, en la que trabajó el director Joss Whedon, allá por 2005.

Coincidiendo con la escalada de popularidad que está viviendo el personaje gracias a la película de Jenkins y Gadot, alguien pensó que sería buena idea compartir el libreto original que Whedon escribió doce años atrás.

¿Veredicto de los fans? El guión es sexista, baboso y, en el mejor de los casos, deprimente.

Thanking the entire universe for not allowing the sexist & terrible Joss Whedon Wonder Woman to ever get made. pic.twitter.com/xZrBsjmVY4 — ✨libby ✨ (@ladylibberty) 15 de junio de 2017

Demos gracias al universo por no permitir que la ‘Wonder Woman’ sexista y terrible de Joss Whedon viese la luz

Aunque se sobreentiende que un guión de trabajo contiene descripciones que no llegan a salir nunca a pantalla, sentencias como “es una mujer de mediana edad, pero lo lleva bien y con orgullo” para referirse a Hipólita, o adjetivos como “curvilínea” para definir a Diana, han hecho enfurecer a las fans del personaje.

Pero, ¿son respetuosos, por lo menos, los diálogos de la película? Además del highlight con el que abrimos el artículo, otra de las perlas con la que nos hemos encontrado es “ una mujer de fuerza imposible y escasa ropa” para describir, en un telediario, el aspecto de Wonder Woman (sic).

Lo que más ha sorprendido a los fans, sin embargo, es que un guión tan nefasto como éste venga firmado por Joss Whedon. Y es que el director —creador, en su día, de un personaje femenino tan celebrado como Buffy— ha dado conferencias sobre igualdad de género, por ejemplo, en marcos como Equality Now.

Entonces, ¿qué diablos le pasó en 2005?

¿Cometerá los mismos errores en Batgirl, su próxima adaptación superheroica?

¿Tendrá "una explicación interesante" que darnos?

Si queréis adentraros por vosotros mismos en el desaguisado que fue la Wonder Woman de Whedon, podéis acceder al guión completo haciendo click aquí.