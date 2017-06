Netflix ha escuchado a los fans: 'Sense8' contará con un episodio final de dos horas

Netflix

En los años que lleva Netflix haciendo disfrutar a los seriéfilos con sus propias producciones, nunca había protagonizado una polémica como la que se ha formado con Sense8.

La productora decidió cancelar la serie a principios de junio, apenas un mes después del estreno de la segunda temporada. Pero las presiones han sido tan grandes que, después de mucha reflexión, han decidido dar un final digno a la serie: un episodio especial de dos horas de duración.

La decisión no es de extrañar si tenemos en cuenta que, cada vez que Netflix publicaba algo en las redes sociales, el público se le echaba encima pidiéndole que la renovara. Pese a no haber sido demasiado rentable –cada capítulo costaba más de diez millones de dólares–, sin duda generó un fandom muy fiel que la ha estado apoyando hasta que ha conseguido esta pequeña victoria.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0 — Sense8 (@sense8) 29 de junio de 2017

Quien ha comunicado la decisión ha sido Lana Wachowski, una de las dos hermanas creadoras, a través del Twitter oficial de la serie. En la carta, además de mostrarse emocionada por volver a reunir a los personajes, no cierra la puerta a que pueda haber más capítulos en el futuro:

“Tengo el placer, así como lo tiene Netflix (creedme, les encanta el show tanto como a nosotros, pero sus números siempre han sido un reto) de anunciar que lanzaremos un especial de dos horas el próximo año. Después de todo, si esta experiencia me ha enseñado algo, es que nunca se sabe”.

Además, da las gracias de todo corazón al público que ha conseguido que, al menos, Sense8 tenga el final que se merece. Quizás esto sirva de lección para las productoras que durante años han ido cancelando series sin darles un final real que cerrara todas las tramas abiertas.

Quienes no han tenido tanta suerte son los chicos de The Get Down, Marco Polo o Bloodline, también canceladas pero sin un fandom detrás que presionara para que se siguieran emitiendo.

Tras las últimas cancelaciones, el CEO Reed Hastings dijo que “deberíamos tener un mayor índice de cancelaciones”, ya que se tomaba sus éxitos como una muestra de que no arriesgaban demasiado. Sin embargo , tras el caso de Sense8, puede que haya cambiado de opinión.