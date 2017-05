Selena Gomez da en el clavo con su nuevo single, que samplea a Talking Heads

El nuevo single y videoclip de Selena Gomez, Bad Liar, ya se puede escuchar desde hace pocas horas en las plataformas de música en streaming. Y este nuevo tema —que por cierto llega un año después de que Selena se apartara de la música por enfermar del lupus— ha sorprendido a sus fans.

El motivo: el inicio de la canción nos recuerda a otra cosa. Sí, a la popular canción Phycho Killer de los Talking Heads de 1977.

Así, la canción Bad Liar, que ha sido co-escrita por Selena , Justin Tranter y Julia Michaels, arranca con una linea de bajo que nos resulta familiar y nos lleva directamente al riff de Tina Weymouth en el Psycho Killer de 1977.

Pero, ¿por qué sale ahora Selena con Talking Heads? Pues porque al parecer son muy fans. Esto es lo que ha confirmado Tranter a la revista Variety, productor y compositor que ya trabajó junto a la cantante tejana durante la grabación del álbum Revival (2015). "Selena y Julia están obsesionadas con Talking Heads, así que cuando me propusieron hacer la canción sobre el bajo de Phycho Killer me pareció que sonaba genial"

Tranter ha descrito la creación de esta canción como uno de esos momentos mágicos en los que todo va muy rápido. "Las letras son geniales y descriptivas sobre cuando se empiezan a tener sentimientos por alguien al principio de una relación".

El videoclip oficial de esta canción ha sido publicado en exclusiva en la plataforma Spotify y se puede ver en este enlace. El videoclip muestra un conjunto de imágenes en formato vertical (estilo smartphone) y muestra a Selena con las manos atadas y una ropa y pulsera que parece de hospital. Algunos medios digitales encuentran similitudes entre la estética del videoclip y el complicado estado de salud de la cantante durante este último año.

De hecho, la foto de portada que se avanzó hace unos días, en la que se ve ella con aspecto enfermizo, ha generado polémica en redes sociales por si estaba, de alguna forma, "glamurizando" el suicidio o los problemas mentales. La enfermedad del lupus, que ella ha sufrido, la sufren mujeres de entre 15 y 40 años y se manifiesta con severas depresiones o trastornos psicológicos. Pero la fotógrafa Petra Collins, responsable de la instantánea, ha manifestado que no tiene nada que ver con su paso por el hospital y que la foto fue tomada después de que le dieran el alta.

Por cierto, el mismo David Byrne ha dado su aprobación a la canción, diciendo que "le gusta mucho".

I really like the song...and her performance too. #selenagomez #BadLiar #psychokiller