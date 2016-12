Ryan Gosling será Neil Armstrong en el biopic del astronauta

Durante décadas, el proyecto de First Man ha circulado por Hollywood. Tarde o temprano, la biografía de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, tenía que llegar a la gran pantalla. La idea ha pasado por las manos de directores como Clint Eastwood, pero al final ha sido un joven de 31 años quien se ha hecho con el proyecto.

Damien Chazelle, el director de Whiplash y La La Land: la ciudad de las estrellas, se atreve con su proyecto más ambicioso después de recibir miles de críticas positivas por su último filme.

Pero lo más importante para un biopic de este estilo es contar con un protagonista que esté al nivel, y Chazelle lo ha encontrado: Ryan Gosling.

Actor y director volverán a trabajar juntos en un largometraje que, por su naturaleza, bien podría llevarles hasta el Oscar que tanto llevan esperando. La película tomará como base el libro First Man: The Life of Neil A. Armstrong (2005, James R. Hansen). El guión estará escrito por Josh Singer, ganador de un Oscar por Spotlight  . 

First man tendrá como objetivo principal explicar la misión más importante de la historia de la NASA, que se llevó a cabo entre 1961 y 1969. A su vez, explorará la faceta más íntima de Armstrong, que también fue uno de los pilotos más laureados de la Guerra de Corea.

Después de La La Land y Blade Runner 2049, Ryan Gosling se pondrá en la piel del mayor héroe de Estados Unidos del siglo XX. Sin duda, tanto director como actor están pasando por momentos espléndidos en sus respectivas carreras. Y ahora tienen la oportunidad de poner el broche de oro con la nueva película en la que formarán equipo.