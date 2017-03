Para este director, esta web de críticas es lo que está destruyendo Hollywood

Brett Ratner, director de películas como X-Men 3, Hércules u Hora punta, acaba de detectar el peor mal de Hollywood. Según sus palabras, no se trata de la disminución de la venta de entradas, de la competencia de las nuevas plataformas ni de la falta de creatividad. Ratner tiene otro culpable: los agregadores de críticas.

Durante el durante el Sun Valley Film Festival, el cineasta no dudó en culpabilizar a Rotten Tomatoes de acabar con grandes apuestas de la industria:

“Creo que Rotten Tomatoes está destruyendo nuestro negocio. Tengo mucho respeto y admiración a la crítica cinematográfica. Cuando era un niño, era un verdadero arte. Existía un gran intelecto alrededor, gracias a críticas de Pauline Kael y otros. Pero eso ya no existe. Ahora se trata de tan solo un número que surge a partir de cuántas críticas positivas hay contra cuántas negativas”.

En concreto, Ratner se quejaba de la pésima nota de Batman V Superman: El amanecer de la justicia, película de la que fue productor y que tan solo llegó al 27% de aceptación:

“Ahora solo se trata de ‘¿cuál es la calificación que tiene en Rotten Tomatoes?’ y eso es muy triste, porque la calificación de Batman V Superman fue tan baja que opacó una película muy exitosa. El estadounidense al uso piensa ‘oh, obtuvo una nota muy baja en Rotten, así que mejor no la veré porque será malísima’. Pero ese número es un agregado, así que nadie puede saber realmente qué significa, y no siempre está en lo correcto. He visto películas increíbles que tienen calificaciones muy bajas en Rotten, pero lo más triste es que la crítica de cine ha desaparecido por su culpa”.

Aunque es inevitable relacionar sus palabras con una rabieta por las críticas que recibió una película en la que estuvo implicado, el argumento de Ratner tiene varios puntos interesantes de analizar.

En primer lugar, la presencia de críticos de peso se ha ido desgastando a medida que internet ha ganado peso. Como comenta el director, antiguamente apenas se tenía en cuenta la presencia de una decena de críticos que, como Pauline Kael, marcaban la agenda de los cinéfilos. Lejos de ser críticas banales en las que simplemente se analizaban los puntos débiles y fuertes de los filmes, primaba la creatividad y las ideas propias.

Sin embargo, pese a que existen más y mejores críticos que nunca, la gran maraña de personas que se dedican a escribir sobre cine provoca que la mayoría se pierdan. Al final, ante tanta oferta lo único que acaba quedando es la nota media de Rotten, y en ella simplemente se observa si la película es buena o mala, sin tener en cuenta aspectos concretos.

“En Rotten Tomatoes estamos completamente de acuerdo en que la crítica de cine es muy importante, y estamos haciendo que los aficionados lo tengan más fácil que nunca para acceder a cientos de revistas profesionales que opinan sobre las películas”, se han defendido desde la web.

Aun así, la simplicidad del sistema también afecta a la calidad de las críticas. Aunque no es ni mucho menos el caso habitual, los críticos son acusados constantemente de copiar la tendencia sobre una película. Esto es algo que se ve claramente cuando aparece un filme. Las primeras notas suelen ser muy desiguales, pero a medida que salen las siguientes, se suelen equilibrar.

Incluso, cuando Ratner asegura que “he visto películas increíbles que tienen calificaciones muy bajas en Rotten”, al director no le falta razón. Filmes tan emblemáticos como Solo en casa (55%), Hook (33%) o The Mighty Ducks (15%) tienen notas bajísimas en la web. Y, además, nada tienen que ver con las notas que le da el público.

Escuadrón Suicida es un claro ejemplo de este último caso. Actualmente, el filme tiene un 25% de media y un 63% de aceptación entre los espectadores. Pero cuando se estrenó, los datos tenían hasta 50 puntos de diferencia.

De lo que no hay duda, pues, es que Rotten Tomatoes ha cambiado el papel de la crítica cinematográfica. Pero afirmar que es el responsable de la destrucción de Hollywood suena a todas luces exagerado.