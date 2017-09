La verdadera historia de Rosie la Remachadora es mucho menos feminista de lo que crees

Imagen vía La Remachadora

La conocemos por camisetas, tazas, pósters, tote bags. La hemos visto en pancartas, todos los 8 de marzos. La hemos visto pintada de negro. La hemos visto encarnada en Alexis Biedel (Gilmore Girls), en Maggie Simpson, en Michelle Obama. Y hasta en Beyoncé. La mujer obrera con el pañuelo de lunares que se arremanga para marcar músculo es ya todo un símbolo dentro de la iconografía feminista. Es una imagen absorbida por la cultura pop. Todo el mundo sabe lo que significa, sabe cuándo recurrir a ella.

Pero la icónica ilustración de 1942 no representa todo lo que figuramos: la lógica capitalista, el consumo rápido, nos ha convertido en poco más que replicadores de un artefacto cultural convertido en un valiosísimo producto de merchandising. Y poco más. La estampamos, la copiamos, la transferimos, la compartimos, la ponemos de foto de perfil; pero sin otorgarle un significado. Descontextualizándola, la despojamos de sentido.

La escritora Gloria Fortúnlanzó ayer un divulgativo hilo de tuits en el que explicaba por qué la remachadora (en inglés Rosie, the riveter) no es el icono feminista más adecuado; o no es al menos quien nosotros creemos que es. En primer lugar, es un icono creado por un hombre, JH Miller, durante la II Guerra Mundial con el objetivo de alentar a las mujeres a que ocuparan el trabajo de los hombres en las fábricas mientras estos se dedicaban a la guerra.

Ahora bien: esta ‘llamada al trabajo’ tenía contraprestaciones importantes. El más importante: sus sueldos eran más bajos e infinitamente más precarios. Fueron muchas las trabajadoras que acabaron convertidas en huelguistas para protestar por la desigualdad de sus condiciones. Además de eso, su incorporación al trabajo tenía trampa, ya que en ningún momento se hizo para estimular su emancipación, realización profesional o independencia económica. Se apelaba más bien al deber patriótico (era su deber mientras los hombres morían en la guerra) y también se apelaba a su “deber como esposas”. Así que en realidad, todas esas obreras (todas blanquitas, eso sí) a las que evoca nuestra idealizada Rosie the river solo trabajaban para apoyar a sus queridos soldados. No para ellas.

"Creo que el icono de Rosie se hizo popular también por el lema, era facilón: "We can do it!" ¿Pero qué es "it" para nosotras? En la Segunda Guerra Mundial era sustituir a los hombres en las fábricas, etc., pero, ¿ahora? ¿Se refieren a compaginar el trabajo fuera de casa con el doméstico, con las exigencias sobre cómo debe ser nuestro cuerpo, qué ropa debemos llevar?", argumenta Gloria Fortún a Playground.

La propaganda para animarles a acudir en masa a las fábricas fue efectiva. Nadie niega el poder visual de la ilustración de JH Miller. Era colorida, potente, desafiante. Desde un punto de vista publicitario, seguramente fue un trabajo excelente.

Y tampoco fallaron los himnos: el gobierno de Estados Unidos junto con agencias publicitarias como J. Walter Thompson , crearon en 1943 la canción Rosie The Riveter, con letra de Redd Evans y John Jacob Loeb .

Rosie está haciendo historia

trabajando por la victoria

Rosie la Remachadora

La canción hablaba de Rosie y su novio Charlie, un marine que había ido a servir al frente y al que Rosie ayudaba trabajando para el país.

También se puso rostro: uno de los más conocidos fue el de Rosie Will Monroe, una joven de Kentucky que se encargó de protagonizar algunos de los vídeos promocionales encargados por el gobierno. Incluso la revista Life dedicó a todas las Rosies un extenso reportaje fotográfico en 1943.

Sin embargo, acabó la guerra y entonces Rosie ya sobraba. Estorbaba. Los mismos que impulsaron su incorporación al trabajo, ahora alentaban a las mujeres, a Rosie, a volver a realizar el trabajo doméstico. Porque sencillamente no las necesitaban. Los hombres habían vuelto a casa.

¿Y qué hacemos, ahora, que nos podemos sentir como huérfanas de icono? "No creo que haya que dejar de usar este icono si gusta, por supuesto. Pero me parece interesante conocer su historia, el conocimiento siempre es bueno y necesitamos rellenar las lagunas de la historia feminista. Reapropiarnos de lo que nos oprime es algo que se ha hecho siempre. Por ejemplo yo puedo decir que soy bollera y que soy gorda, porque hago mío y hago irreverente lo que la sociedad utiliza para decirme que 'no soy una buena chica'", subraya Fortún.

"Una mujer me decía en Twitter que ella prefería el personaje de Pippi Calzaslargas si había que elegir a alguien, y yo opino igual. Pippi era anarquista, rebelde, se burlaba de la autoridad...". Y es verdad: la irreverente Pippi, pecosa y pelirroja, fue creada por Astrid Lingren más o menos a la misma vez que Rosie, en 1945. Solo que en Estocolmo y no en Estados Unidos.

Pero, además, fue creada con un propósito muy distinto al de "servir a una patria". Lingren creó a este popular personaje de ficción para entretener a su hija enferma. Pippi fue pionera por muchos razones: vivía sola, ignoraba todas las convenciones de vesturario, era estrafalaria, excéntrica, divertida y destacaba también por su aspecto físico, algo normalmente reservado a los hombres. Realmente parece un símbolo mucho más adecuado para representar el movimiento feminista.

"Pero hay muchos símbolos muy poderosos —insiste Fortún—cada una es libre de elegir. Eso sí, no nos quedemos en los símbolos, en la superficie. Comprometámosnos, no hay otra opción".

Pippi Calzaslargas