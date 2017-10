Rose McGowan revela que Harvey Weinstein la violó cuando tenía 23 años

Rose McGowan fue una de las primeras actrices en arrancar la careta de Harvey Weinstein: durante años, este productor de Hollywood, uno de los más influyentes y relevantes de la industria, había estado acosando sexualmente a actrices, modelos y otras compañeras de trabajo.

La revelación de los hechos hicieron que Weinstein fuese despedido de la empresa que él mismo fundó.

Ayer, en Twitter, McGowan dejó de lado cualquier ambigüedad posible: “Le expliqué al jefe de tu estudio que HW me violó” le dijo McGowan a Jeff Bezos, fundador de Amazon. Tras las noticias acaecidas estos días, las iniciales ‘HW’ no dejan lugar a dudas: McGowan está señalando como violador a Harvey Weinstein, el hombre detrás de éxitos como Pulp Fiction o El Discurso del Rey.

El abuso sexual del que habla McGowan habría tenido lugar en 1997, cuando ella tenía tan solo 23 años. El mentado incidente ocurrió en una habitación de hotel durante el Festival de Sundance, y Weinstein le habría ofrecido a la actriz 100.000 dólares para pagar su silencio. Aunque McGowan se ha referido al episodio en anteriores ocasiones, nunca lo había hecho en términos tan definitorios como los de ayer.

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof.