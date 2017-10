Rose Leslie obligó a Kit Harington a ir vestido de Jon Snow a una fiesta de disfraces

Cuando pienso en "perfección" a mi cabeza vienen muchas cosas: La aurora boreal, despertarte un minuto antes de que suene el despertador y evitar el infarto matutino, el olor a pan recién horneado, el escote de Kat Dennings con CUALQUIER vestido... Pero, sobre todo, pienso en la relación entre Kit Harington y Rose Leslie.

Saber que Jon Snow e Ygritte se van a casar en la vida real ha sido la noticia que más alegrías ha despertado este año, y no es para menos: estos dos son la pareja más bonita que ha habido jamás a ambos lados del Muro.

Kit y Rose no la clásica pareja de guapos coñazo, al contrario. Se nota que entre ellos siempre hay ese rollito de cachondeo sano que mantiene viva la relación. Solo hay que ver como se ríen juntos.

Bueno, puede que alguna vez las cosas se hayan descontrolado un poco, como ese día que Kit decidió celebrar el Día de los Inocentes dejándole a la pobre Rose una cabeza humana dentro de la nevera y casi la mata de un infarto.

Pero, por lo que acabamos de descubrir, la pelirroja tampoco se queda corta cuando se trata de las pequeñas pullitas parejiles, y es que Harington ha explicado recientemente a Heat Magazine que su prometida le "obligó" (y no tengo claro que esas comillas sean necesarias) a ir disfrazado de Jon Snow a una fiesta de cumpleaños temática. Y no, no hablamos del espectacular traje que el actor lleva en la serie, sino de uno de esos de tela altamente inflamable que venden por 40 euros.

"Fui a la única tienda de disfraces que estaba abierta y la mujer que trabajaba allí dijo, ' ¿Sabes que te pareces mucho a ese tipo de Juego de Tronos y tengo un disfraz de Juego de Tronos?', y sacó un disfraz de Jon Snow", explicó.

A su prometida, que a esas alturas debía estar disfrutando muchísimo con la situación, le faltó tiempo para aprovechar la oportunidad, "Rose simplemente susurró en mi oído, 'No te querré si no lo llevas... deberías hacerlo'".

En la fiesta, mientras Leslie disfrutaba al contemplar su jugada maestra, Harington no podía parar de morirse de vergüenza. "Las personas que me traían los canapés me miraban pensando, 'Vaya hombre más triste, has venido vestido como tu personaje'. Creo que la mujer de la tienda se dio cuenta de quién era cuando me estaba marchando. Pero eso es más triste todavía, yo yendo a una tienda de disfraces y comprando un disfraz de Jon Snow".

¿Que cuál era el tema de la fiesta? El "mal gusto", así que hay que decir que el metadisfraz de Jon Snow disfrazado de Jon Snow fue una maravillosa elección.