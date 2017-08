El guitarrista de los Rolling rechazó la quimioterapia para no perder su pelo

Imagen vía Getty

El guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, ha explicado en una entrevista para el Daily Mail cómo fue su operación de un cáncer de pulmón de hace solo tres meses.

El músico, que ahora tiene 70 años y que fue padre de mellizas el año pasado, ha explicado que fue diagnosticado durante un chequeo rutinario. “Fue una semana en la que todo pendía de un hilo. Podría haber sido el momento de bajar el telón y decir adiós. Nunca sabes lo que pasará”, afirma.

Wood ya había pasado por el quirófano previamente para tratarse una pequeña lesión pulmonar en mayo del año pasado. El músico, fumador durante 50 años de su vida, abandonó este hábito poco antes de que nacieran sus hijas.

Durante la entrevista, el músico también ha confesado que tomó la decisión de que, de haberse extendido el cáncer, no se sometería a la quimioterapia. Todo porque quería conservar, por encima de todo, su cabello.

“Se trataba más bien de que no quería perder mi pelo. Este cabello no se va a ir a ningún sitio, me dije, de ninguna manera”, relata.

Tras la operación, los resultados demostraron que el cáncer no se había extendido y que por lo tanto no era necesario pasar por ningún tratamiento. Wood ha afirmado en la entrevista que ahora se encuentra “bien”.

El músico también ha aprovechado la entrevista para alentar a la gente a que se haga revisiones periódicas. “La gente tiene que hacerse chequeos. Lo tienen que hacer. Tuve una suerte increíble. Siempre he tenido a un ángel de la guarda cuidando mucho de mí. La verdad es que no debería estar aquí”.

( vía Daily Mail)