Rihanna no para de colgar fotos de su cuerpo con la cara de Isabel II y nadie entiende nada

La reina enseñando media teta. La reina enseñando piernas. La reina con brillantina y shorts. No se sabe muy bien qué estará pasando por la cabeza de Rihanna para que haya convertido su cuenta de Instagram en una especie de homenaje extraño a la reina Isabel II el fin de semana que cumple 91 cumpleaños.

En solo 48 horas, la diva del pop ha publicado en su cuenta de Instagram cuatro fotos de la reina photoshopeada. Obviamente estas capturas no han tardado en hacerse virales al ser vistas entre los 52 millones de seguidores que siguen a @badgalriri en su cuenta personal.

Las fotos están acompañadas de demasiados detalles porque seguramente sobran líneas de descripción.

La frase “Be humble” (sé humilde) acompaña a una reina enfundada en un look completamente verde compuesto de botas altísimas y un chaquetón de pieles. O esta otra: “It’s not that deep” (no es tan profunda) con una reina teñida de rosa y una botella de cerveza del supermercado.

Entre los comentarios, hay opiniones de todo tipo. Por un lado, quienes celebran la genialidad de los montajes. Y, por el otro, usuarios muy alarmados que han puesto el grito en el cielo al considerar esas fotos son infames e irrespetuosas.

Nosotros somos de los primeros. Evidentemente.