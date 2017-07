Rick Ross explica por qué su sello no ficha a ninguna mujer, y es asqueroso

“Si no he fichado a ninguna rapera, es porque terminaría follándomela. A ella y a mi negocio”. Así respondía el rapero Rick Ross cuando, durante una entrevista radiofónica, le preguntaron por la nula presencia femenina en su sello Maybach Music Group. “Ella sería muy guapa, yo gastaría mucho dinero en sus sesión, y tendría que follármela un par de veces”.

Ross, que en 2013 fue invitado a participar en el remix de U.O.E.N.O. (Rocko), ya dejó entrever misoginia en uno de sus versos: “Put Molly all in the champagne/ She ain't even know it/I took her home and I enjoyed that/ She ain't even know it (Échale droga en el champán/ Ella nunca lo sabrá/ Llévatela a casa y disfruta de la situación/ Ella nunca lo sabrá)”.

Si, entonces, los comentarios se saldaron con Reebok rompiendo su contrato con Ross, y éste pidiendo disculpas públicamente, ¿qué consecuencias tendrá la basura que soltó en el podcast de Breakfast Club? A partir del 08:45, empieza el desbarre.

Cabe señalar también cómo Charlemagne the God, uno de los locutores del programa, ríe como una hiena con cada comentario machista de Ross, dándole cancha y haciendo que éste se crezca.

Angela Yee, otra de las periodistas que entrevistaba al rapero, le preguntó a éste si su sello haría una excepción con una cantante de 17 años. “Si tuviese algo que aportar, claro que sí”, contestaba Ross, sacando a colación el nombre de Brianna Perry. Perry, con la que el rapero mantiene una relación, se dio a conocer siendo muy joven. “La considero parte de mi familia”, decía Ross.

Signed, una especie de Factor X con Ross como maestro de ceremonias, se estrenaba justo ayer en la televisión americana. ¿ Se resentirá el share de los próximos episodios, tras su salida de tono?