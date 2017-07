Esta promo de la tercera temporada de 'Rick and Morty' es una auténtica obra de arte

Adult Swim

Con tan solo dos temporadas, Rick and Morty ya ha quedado instalada en el imaginario colectivo de los aficionados a las series de animación. Con unas desventuras que dialogan con el blockbuster ochentero a la vez que lo subvierten –Rick es, inequívocamente, una versión borrachuza del Doc de Regreso al Futuro–, Rick and Morty ha conseguido hacerse con una fanbase fiel que está contando las horas; esperando que llegue el 30 de julio y, con él, nuevos episodios de su serie favorita.

Adult Swim, para promocionar esta tercera temporada, publicó ayer una promo de las de lanzar el sombrero al aire y deshacerse en elogios. Ésta arranca cuando a Morty se le cae al suelo un brebaje que acaba de pergeñar Rick. Al estallar el tubo de ensayo, se desencadena una ensoñación que es pura lisergia visual.

Haz play. Y flipa.

La pieza, producida por el estudio de animación Titmouse y dirigida por Matt Taylor, cuenta con segmentos realizados por animadores de todo el mundo. Bestias pardas como Simon Landrein o el colaborador de Todd Terje, Bendik Kaltenborn, son algunas de las firmas más destacadas de todas las que participan en esta promo.

Del mismo modo, entre la lista de animadores, encontramos a talentos emergentes como Amy Lockart, Max Winston o el catalán Genis Rigol Alzola, uno de los responsables del impresionante tráiler animado con el que se promocionó el festival de autoedición Gutter Fest. Ha sido Genís, precisamente, con quién nos hemos puesto en contacto para conocer más sobre el proceso de elaboración de este cadáver exquisito.

“No tengo ni idea de cuál de mis trabajos vio la gente de Titmouse cuando decidieron contactarme para participar en esta promo; tampoco lo pregunté, por miedo a que se hubieran equivocado de animador”, bromea, Genis. “Sí que me dejaron claro el timing que debía tener la pieza, y que ésta era un cadáver exquisito en el que participaríamos varios animadores”.

Rigol Alzola, que firma el segmento en el que Morty se convierte en una mujer que es acosada por un amenazante Rick, dice que dispuso de libertad total a la hora de trabajar. “Me dijeron que podría hacer lo que quisiera, con mi estilo, utilizando un guión propio. Cuando les mandé el storyboard, les gustó; no me pidieron cambio alguno”.

"¿Quieres que te pase algunos esbozos?".

“Yo en ningún momento sabía que el vídeo era una alucinación provocada por LSD”, reconoce Rigol Alzola. De lo que sí era perfectamente consciente era que su pieza debía tener un encaje gráfico entre la anterior y la posterior. “Para empalmar las distintas animaciones unas con otras”, explica el animador, “te pedían el último fotograma de tu segmento, que pasaban al siguiente dibujante, para que lo tomase de punto de referencia con el que dar inicio a su animación”.

Esto explica que haya tanta armonía entre las transiciones de un segmento a otro, formando el vídeo un cuerpo tan consistente que parece realizado por una sola mano. La música también ayuda a crear ese efecto: una machacona versión instrumental del Thursday in the Danger Room de Run the Jewels acompaña a Rick y Morty, mientras viven la más psicodélica de sus aventuras.

Genis, que dice haberse inspirado en artistas como Philip Guston y Abraham Díaz para este trabajo, parece tan impresionado como yo al ver el resultado final de la promo. “No sabía lo grande y ambicioso que era el proyecto hasta que lo vi ayer compartido en el muro de una amiga”, confiesa. “El vídeo es maravilloso y espectacular; ha quedado muy bonito”.

Rick and Morty Exquisite Corpse, el título que ha dado Adult Swim a este teaser, es el highlight de una serie ya de por sí llena de highlights; es mejor que el mejor de los episodios. Coge la borrachera de Dumbo, riégala en ácido y el resultado difícilmente llegue a las cotas de genialidad alcanzadas por el dream team que aglutina esta triposa promo.