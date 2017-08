Foo Fighters y Rick Astley tocan en directo el mashup de “Smells Like Teen Spirit”

“Damas y caballeros”, dice a sus fans japoneses Dave Grohl, “den la bienvenida a nuestro nuevo mejor amigo: Rick Astley”. El episodio tuvo lugar este fin de semana, durante el concierto de Foo Fighters en el Summer Sonic Festival. Aprovechando que Astley era otro de los invitados, Grohl y los suyos propusieron al británico subirse con ellos al escenario.

“Esto es una puta locura, ¡lo hemos conocido hace justo dos minutos!”, dice el líder de Foo Fighters tras presentar a Astley. “¡Vamos, hijos de la gran puta!”, aúlla el cantante pop, recibiendo la ovación del público y dando inicio, a su vez, a una versión en directo del mashup entre Smells Like Teen Spirit y Never Give You Up, el hit más famoso de Astley.

“¡Estoy en la puta gloria!”, vuelve a gritar el inglés, en medio del tema.

Aunque el mashup de las dos emblemáticas canciones lleva años rondando por YouTube, nunca antes había sido interpretada en directo por sus protagonistas (bueno, en el caso de Grohl más o menos: tocaba la batería en Nirvana).

Para inmortalizar el choque de titanes que supuso este mash-up, Grohl y Astley no pudieron resistirse a hacerse un selfie en el camerino del Summer Sonic Festival.

Lejos de ser la primera vez que los destinos de Never Give You Up y Foo Fighters se cruzan, cabe recordar que, hace ahora dos años, Grohl y los suyos trollearon a los participantes de una manifestación homófoba precisamente con el tema de Astley: tras irrumpir en la misma a bordo de una ranchera con American Idiot de Green Day a todo trapo, la sintonía de la radio enseguida daba paso a famoso Never Give You Up.

La cultura popular incluso acuñó un nombre para esa práctica: el rickrolling. Encontrar un neologismo se impuso cuando apareció una corriente en Internet dedicada a colar Never Give You Up en hiperenlaces que, a priori, prometían llevar al lector a otro sitio web. ¿Puede considerarse entonces que Foo Fighters han hecho un rickrolling a sus fans?

En vivo y en directo, “hijos de la gran puta”.