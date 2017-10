Reese Witherspoon confiesa que fue acosada sexualmente por un director con 16 años

Imagen vía Getty

La actriz Reese Witherspoon también se suma a la larga lista de mujeres acosadas sexualmente en Hollywood. Whiterspoon ha explicado que fue acosada con 16 años en un rodaje por un director de cine. Durante todos estos años, decidió no decir nada por recomendación de sus agentes que le sugirieron que si lo contaba “arruinaría su carrera”.

Tras el escándalo de Harvey Weinstein y la campaña que está tomando protagonismo en las redes a través del hashtag #MeToo, Whiterspoon, al igual que otras muchas mujeres, se ha animado a contar su primera experiencia de acoso sexual grave, durante tantos años silenciada.

Whiterspoon ha explicado, además, que no fue la última vez que acosaron sexualmente, sino que “esa fue la primera de muchas a las que se ha enfrentado a lo largo de su carrera”. “Tengo mis propias experiencias que vuelven a mí de forma vivida de vez en cuando y a veces me cuesta dormir, y pensar, y comunicar muchos sentimientos que he acumulado por culpa de la ansiedad y por sentirme culpable por no haber hablado antes”, explica en el People Reports.

La actriz, que ahora tiene 41 años, también carga contra los agentes y los productores que le recomendaron por su bien mantener la boca cerrada. “Me siento triste por el director que me acosó y disgustada y furiosa con los agentes y productores que me pidieron que me callara. Y me gustaría decirte que fue un incidente aislado en mi carrera, pero tristemente no fue así. Tengo múltiples experiencias de acoso sexual y no hablo demasiado frecuente sobre ellas”, explica.

Desde que el New York Times destapara recientemente el escándalo de Harvey Weinstein, más de una docena de mujeres de la industria de Hollywood se han lanzado para denunciar comportamientos abusivos por parte de este productor que ejerció abuso de poder y acoso sexual durante más de tres décadas, menoscabando la dignidad de muchas de sus compañeras.

A raíz del caso, muchas otras mujeres se han unido a la campaña #MeToo para demostrar que Weinstein no es un caso aislado, sino que es la constatación de un sistema podrido y machista que legitima estos comportamientos y que afecta a todas las mujeres de tu entorno. La última en denunciarlo públicamente ha sido la actriz Jennifer Lawrence.