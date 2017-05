Radiohead anuncian un 'nuevo' disco con caras-B y canciones inéditas

No lo parece, pero OK Computer, el disco que convirtiese a Radiohead en lo que son hoy, tiene ya 20 años. Para celebrarlo, la banda británica ha decidido no solo remasterizar su trabajo más afamado, sino recuperar algunas caras-B y tres canciones de la época, hasta hoy, inéditas.

¿El resultado? OKNOTOK, un ‘nuevo’ álbum que los fans de Thom Yorke podrán adquirir a partir del 23 de junio. La referencia, apadrinada por XL Recordings, incluirá temas como I Promise o Lift and Man of War, dos canciones ‘perdidas’ que Radiohead solía interpretar durante sus tours de los noventa.

OKNOTOK también saldrá al mercado en formato físico. Los fans que adquieran esta edición, obtendrán también un libro de ilustraciones, algunas de ellas nunca vistas antes. Asimismo, este cofre incluirá una libreta con notas que Yorke tomase durante la preparación del álbum, un sketchbook con esbozos de lo que sería la portada del disco y una demo en formato cassette.

Esta noticia confirma los rumores que se venían alimentando desde la pasada semana, cuando unos misteriosos posters al estilo OK Computer empezaron a aparecer por todo el mundo. A eso, se le sumó un vídeo publicado por la banda este fin de semana, en el que aparecía una pantalla de ordenador, con la voz de una niña recitando Climbing up the walls —track número nueve de OK Computer.