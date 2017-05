Condenado el youtuber ruso que jugó a 'Pokémon Go' en una iglesia

La fiebre del Pokémon Go atacó con fuerza el pasado verano. El juego de Niantic llegó a provocar accidentes y alentó a sus usuarios a jugar en lugares excesivamente hostiles.

YouTube se llenó de gente capturando Pokémons y haciendo retos de todo tipo con la excusa del videojuego . Uno de los vídeos que más controversia trajeron fue el de un youtuber ruso, Ruslan Sokolovsky, que entró a una iglesia ortodoxa para jugar a Pokémon Go. Allí se puso a jugar rodeado de santos y cristos, y llegó a recibir más de dos millones de visitas.

Pero la broma no gustó nada en ciertos sectores de su país, por lo que fue arrestado por insultar a las creencias religiosas e incitar al odio. Y ahora, tras meses de juicios, el tribunal de Ekaterimburgo ha decretado una condena condicional de tres años y medio, además de ejercer varias limitaciones sobre sus derechos civiles.

Finalmente, Sokolovsky! no pisará la cárcel a no ser que cometa otro delito o se encuentren agravantes, pero cree que ha sido condenado culpable por algo que no tendría ni pies ni cabeza en otros países occidentales.

“Estaba muy nervioso. Hasta el último momento no sabía cuál será la sentencia. Sin el apoyo de la prensa, posiblemente hubiera sufrido una sentencia de prisión real”, afirma para la BBC .

En el juicio también ha sido declarado culpable de “tráfico ilegal de equipo técnico especial”, después de que encontraran en su domicilio un bolígrafo con una videocámara integrada.

Por su parte, Sokolovsky! cree que su vídeo es “demasiado cínico para la sociedad rusa”. Aun así, se ha declarado inocente de los delitos que le acusaban, ya que no considera que haya hecho daño a nadie por jugar dentro de la la catedral de la Sangre de Yekaterinburg:

“¿Quién podría ofenderse con alguien solo porque esté caminando con su Smartphone en una iglesia?”

Sokolovsky! consultará con sus abogados sobre si debe apelar el veredicto de la jueza Yekaterina Shoponyak. De momento, cuenta con el apoyo de las redes sociales, donde no han dejado de denunciar la injusticia desde que fuera detenido.

