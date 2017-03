Will Smith se reúne con sus compañeros de 'El Príncipe de Bel-Air' 20 años después

Hace 27 años, una serie de televisión descubrió a un elenco de actores que hoy en día seguimos reconociendo por sus nombres en la ficción.El Príncipe de Bel-Air es una de las pocas series noventeras que hoy en día siguen reponiéndose. Y, además de descubrir a actores como Will Smith o Alfonso RiBeiro, nos ha dado algunos de los momentos más emblemáticos de la televisión.

Ahora, sus actores han vuelto a reunirse, demostrando que siguen siendo como una gran familia. En una fotografía subida por Ribeiro (Carlton), el actor aparece junto a Smith, Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Maxwell Reis (Vivian) y Joseph Marcel (Geoffrey).

Always amazing to spend an afternoon with my Fresh Prince family. Wishing that James Avery was still with us to make this complete. Una publicación compartida de Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 5:27 PDT

“Siempre es increíble pasar una tarde con mi familia de El Príncipe de Bel-Air”, ha escrito el actor junto a la imagen compartida. “Ojalá James Avery estuviera todavía con nosotros para completar esto”, ha añadido, en recuerdo al actor que interpretaba al tío Phil, fallecido en diciembre de 2013 por un ataque al corazón.

El motivo de la reunión no ha quedado claro. En 2015, TVLine aseguró que Will Smith estaba preparando un remake de la serie posiblemente protagonizado por su hijo Jaden, algo que se había rumoreado con anterioridad. Pero no han aparecido más noticias al respecto, así que podría tratarse de una simple reunión de amigos.

Tatyana Ali también ha compartido la imagen en las redes, haciendo énfasis en la pérdida de James Avery:

“Una tarde maravillosa junto a mi familia. Te echamos de menos, James”.

La familia de El Príncipe de Bel-Air ya no está completa, pero su espíritu sigue, sin duda, en pie.