Princess Nokia ayuda a echar a un nazi de un tren tirándole sopa ardiendo por encima

Desgraciadamente, no es la primera vez que vemos una escena de este tipo: un individuo, generosa lata de cerveza en mano, increpa y molesta a los pasajeros de un tren. Se llama Paul Lawson y la ha tomado con unos jóvenes, a los que, de forma burlona, llama ‘negratas’ una y otra vez.

La gente del tren intenta razonar con él, pero Lawson sigue alborotando y profiriendo insultos racistas a los chicos. En la siguiente parada, los pasajeros optan por echar al racista del vagón. El filo-nazi intenta volver a entrar, puesto que parece haberse dejado una bolsa “de su propiedad” dentro del tren.

“¡Vete a tomar por culo!”, oímos gritar a una chica, cuya voz nos resulta familiar.

Es Princess Nokia.

¿La que le echa a Lawson sopa instantánea encima, cuando éste intenta volver a subirse al tren? Sí: es ella. Destiny Frasqueri. Cantante de Tomboy.

Princess Nokia.

New Yorkers kicking racists ass one at a time pic.twitter.com/yRUBD3kXIs