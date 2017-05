La familia de Prince quiere hacer un reality... sobre cómo viven ellos sin Prince

¿Recordáis The Osbournes? Cómo no recordar The Osbournes; ese maravilloso reality de MTV que nos permitió no solo adentrarnos en la intimidad de Ozzy Osbourne y su familia, sino que serviría de avanzadilla para propuestas posteriores como Keeping up with the Kardashians.

Bien. Ahora imaginaos a The Osbournes sin Ozzy Osbourne. Raro, ¿no? Si os parece extraño, no vivís en la misma realidad paralela que la familia de Prince: según informa TMZ, los parientes del músico, fallecido el pasado año, están preparando un reality en el que mostrar cómo han cambiado sus vidas desde la muerte del cantante.

El programa, que todavía se encuentra en fase de desarrollo, es el segundo movimiento mediático de la familia Prince tras la desaparición del artista. El primero tenía lugar el mes pasado, cuando evitaron la publicación del EP Deliverance, un trabajo póstumo de Prince cuya producción corría a cargo de George Ian Boxill.

Al parecer, la familia quería evitar la salida de dicho EP en aras de explotarlo, en exclusiva, dentro del reality que están preparando.

Por suerte, no todos los homenajes a la estrella pop se están haciendo por razones económicas: el pasado mes, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, un mural gigante dedicado a Prince aparecía al norte de Londres. La pieza servía, a su vez, para recordar las contribuciones del cantante a causas ecologistas.