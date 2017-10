Pink le mandó una “carta de amor borracha” a Eminem. Él contestó con una sola palabra

Que Pink tiene un fan crush con Eminem no es ninguna novedad. En 2012 ya dijo en una entrevista que considera al rapero "una de las personas más poéticas, divertidas y con más cojones que he visto en esta industria".

No os penséis que la fama inmuniza a las personas del acojone natural que todos sentimos al hablar con una persona a la que admiramos, y Pink no es ninguna excepción.

Como nos pasaría a la mayoría en su lugar, para reunir el valor de pedirle a Eminem que hiciese una colaboración con ella, Pink tuvo que verse con una deshinibición inducida por unas cuantas copas de vino, así lo explicó a Entertainment Weekly.

"Le ataqué por sorpresa. Max Martin (compositor y productor) y yo empezamos a hacer Revenge y escribí ese rap. Estábamos bebiendo mucho vino, y cuando llegué a casa pensé que tomar más vino sería una buena idea".

"Le mandé un email a Eminem. Es por esto que lo llaman coraje líquido. Le dije, 'Sabes que te quiero. Me gusta que trabajemos con mucha gente en común, como Rihanna. Ella está más buena, pero yo soy más graciosa. Así que voy a por un Grammy de rap, y me gustaría que lo hiciéramos juntos'.

Era un email largo y apasionado, al que el rapero contestó rápidamente... con un lacónico 'Okay'.

Cuatro días después, Eminem respondió por correo enviándole el tema grabado.

"Le escribí otra vez, estaba como, '¡Esto es lo mejor que he escuchado en mi vida! ¡Quiero saltarte encima y frotar tu cara! Me respondió de vuelta diciendo solo 'Okay' otra vez".

De esta historia podemos sacar dos conclusiones

1) La fama no cura esa inseguridad terrible de "Ay, qué digo, ay, qué hago" que todo hijo de vecino tiene cuando se encuentra con una persona a la que tiene endiosada.

2) Ser uno de los raperos más famosos de la historia y tener la capacidad de encadenar mil palabras de que rimen de forma improvisada no te cura del Síndrome Okay, esa patología que padecen el 90% de los hombres y que les impulsa a responder dudas complejas y perfectamente desarrolladas con un simple "ok".

Eso sí, al menos Eminem tuvo la decencia de escribirlo y no usar la más hiriente de todas las respuestas whatsapperas, el hiriente"dedokay".

Ah, que se me olvidaba: he aquí el resultado final de aquella cadena de emails tan descompensada.