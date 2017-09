Pitbull envía su avión privado a Puerto Rico para trasladar a enfermos de cáncer

Getty Images

Con Puerto Rico en estado de emergencia tras el paso del huracán María, que ha dejado a la mitad del país sin electricidad ni agua potable, solo 11 de los 69 hospitales de la isla están funcionales en el momento de escribir estas líneas.

Dicha situación está generando tragedias como las que siguen: en el hospital de San Juan, tras un fallo energético, dos pacientes murieron en la unidad de cuidados intensivos; en el de San Jorge, 12 niños dependen de los generadores y las baterías que mantienen activos sus respectivos aparatos de respiración artificial.

El país, así, depende en gran medida de la ayuda humanitaria, y el cantante Pitbull no ha dudado ni un minuto en concedérsela. El autor de International Love ha cedido su avión privado para trasladar enfermos de cáncer de Puerto Rico a Estados Unidos, para que puedan recibir sus tratamientos rutinarios de quimioterapia.

Gracias al cantante @pitbull x prestar avión privado para trasladar pacientes de cáncer de PR a USA para q puedan tomar quimio @DeptSaludPR — Jenniffer González (@Jenniffer2012) 26 de septiembre de 2017

Aunque Pitbull no hizo pública la cesión de su jet en un primer momento, fue el anterior tuit de la congresista y representante de Puerto Rico en USA Jenniffer González, en agradecimiento al artista, lo que reveló el gesto altruista del cantante.

A través de su representante, Pitbull dijo a CNN sobre la cesión de su jet: “Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ayudarles. Solo estoy haciendo lo que debo”.

El de Miami, sin embargo, no ha sido el único cantante que se ha relacionado con la tragedia: días atrás, el puertorriqueño Ricky Martin reveló cómo el huracán María había afectado a su familia. “Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano”, decía en un vídeo subido a la red social. “No sabemos dónde está”.

Más tarde, Martin inició una campaña para denunciar las tarifas abusivas que las compañías aéreas ponían a sus vuelos con destino Puerto Rico –los precios superaban, solo ida, los 2.000 dólares