Inician una petición para sustituir una estatua confederada por una de Missy Elliott

“Creemos que es momento de reemplazar de una vez por todas el monumento confederado del Olde Towne de Portsmouth, Virginia”, escribe Nathan Coflin en Change.org, “con una nueva estatua de una verdadera heroína nativa de Portsmouth”.

“Porque, ¿quién captura mejor el espíritu de la ciudad que la rapera, bailarina y productora ganadora de un Grammy Missy Elliott?”.

La petición de Coflin, que ya acumula más de 21.800 firmas de apoyo –le quedan, así, poco más de 3.000 para alcanzar su objetivo– es bien clara: quiere limpiar Virginia de monumentos confederados, a la vez que propone reemplazarlos, en sustitución, por otros de la cantante Missy Elliott, natural de Portsmouth.

“Missy nos representa a todos”, continúa Nathan, “cosa que no hacía la Confederación”.

La petición surge en mitad de un conflicto que divide a Estados Unidos, y que tiene como muro divisorio aquellos monumentos confederados que honran la memoria de los sudistas y esclavistas que perdieron la Guerra Civil americana. Aunque el caso más mediático sea el de Charlottesville, donde hace dos semanas una manifestante antirracista fue asesinada por un nazi, las polémicas se suceden a lo largo y ancho de Estados Unidos –en Carolina del Norte, por ejemplo, ocho manifestantes fueron acusados de cargos criminales por derribar una estatua confederada.

“Juntos podemos poner contra las cuerdas a la supremacía blanca, darle la vuelta y revertirla”, defiende Nathan Coflin en su petición.

“Crecida en un entorno humilde”, escribe el activista sobre Missy, “se convirtió en una artista platino con más de 30 millones de álbumes vendidos”, añade, sobre las ventas de trabajos como Supa Dupa Fly, The Cookbook o Under Construction, en el que se incluye el hit Work It.

“Y todo eso”, remata, “lo hizo sin tener a ningún esclavo en posesión”.