Un oscuro juego de PlayStation ha aparecido en YouTube, y el misterio no deja de crecer

Nadie sabe de dónde ha salido. Nadie sabe si es real o falso. Nadie sabe quién está detrás de él, pero el videojuego Petscop está atemorizando a una extensa comunidad de curiosos.

Durante las últimas semanas, han llegado a YouTube una serie de seis Let's Play de este juego, desconocido hasta el momento. El usuario que lo presenta no ha revelado su nombre o procedencia, pero todos lo identifican como el nombre que le ha dado a su avatar: Paul.

En el primer vídeo, que data del 12 de marzo, se establece el sinuoso escenario de Petscop:

En primer lugar aparece la introducción de la PlayStation1, además de créditos que sugieren que el juego fue creado en 1997 por un estudio llamado Garalina, del que no existe ningún dato real.

Después, aparece el personaje principal, de color verde y sin brazos. En un principio no encaja con el escenario rosa pastel que le rodea, pero tras capturar unos cuantos animales antropomórficos –que parece ser la principal trama del juego–, el título empieza a volverse mucho más oscuro.

“Esto es solo para demostrarte que no te estoy mintiendo sobre el juego que he encontrado”, dice Paul a un amigo con el que se mantiene en contacto todo el rato. Se mantiene atento a lo que ocurre y muy nervioso, ya que el juego le llegó con una nota que decía lo siguiente:

“Caminé hacia abajo y, cuando llegué a la parte inferior, en lugar de acceder, me hizo girar hacia la derecha y me convirtió en un monstruo de sombras”.

Efectivamente, tras descender unas escaleras, el jugador presiona varios botones en un orden determinado que provocan que la música se detenga. Al momento, Paul camina fuera del primer nivel y aparece una zona que no estaba allí antes, oscura y cubierta de hierba. En mitad de esta zona, una entrada cerrada da a entender que el videojuego pasará a un nuevo nivel… y allí acaba el primer vídeo.

Tras varios días de espera, Paul subió un nuevo vídeo y el misterio comenzó a aflorar. La entrada da a una especie de sótano donde se observan carteles con rostros extraños, una tumba para un niño y edificios con caras grabadas en ellos.

Acto seguido, el jugador entra a las habitaciones. Allí se encuentra con la tumba de un niño muerto, una sala de espejos en las que una especie de niña-monstruo imita los movimientos del protagonista y un cartel donde pone “Quitter Room”.

Ante todas las señales, la legión de seguidores del videojuego puso en marcha un Google Docs para intentar aclarar estas metáforas.

Una de las claves parecen ser las referencias al “renacimiento”, con la palabra “Newmaker” repetida en varias ocasiones. Según los jugadores de Petscop, puede referirse a Candace Newmaker, una persona real con una historia muy tétrica.

Vía Salvemos el planeta

Newmaker era una niña que murió con apenas diez años de edad “en la terapia de renacimiento”, tal y como tituló este artículo de El País en su momento. Al parecer, esta joven sufría un trastorno mental que le hacía asesinar animales domésticos –por eso el protagonista del videojuego podría tener el objetivo de “cazarlos”–.

Desesperada porque Candace no mostraba ningún acto de amor hacia su madre adoptiva, que la recogió cuando tenía seis años, ésta decidió llevarla a una compañera psicóloga para que, juntas, la hicieran “renacer” con una extraña terapia alternativa.

La terapia consistía en que la niña “volviera a nacer” junto a su madre adoptiva. Para ello, las dos terapeutas la envolvieron en varias mantas que simularían el vientre. Luego, la madrastra se apoyó en ella junto con algunas almohadas y la animó a luchar contra su fuerza para salir, como una manera de establecer un vínculo real entre ambas.

Sin embargo, la niña no conseguía salir de allí. Al contrario, según la cinta en la que las terapeutas grabaron el proceso, hasta en ocho ocasiones se le escuchó decir “no puedo respirar”. Otras tres veces pidió oxígeno. También dijo “voy a vomitar. He vomitado. He manchado las braguitas”.

Pero lo peor vino al final. Candace dijo “Ok; me muero”. Y la terapeuta le contestó “¿quieres morir? Vale, muérete. Muérete ahora mismo”.

Captura de'Petscop'. Vía Kotaku

Así, con tan solo diez años, la pequeña Candace Newmaker dejó este mundo. Y ahora, un videojuego que solo se ha podido ver en YouTube ha hecho renacer su historia. Nadie tiene claro qué relación puede tener la muerte de la pequeña de Evergreen con el juego. Pero si todo se trata de una broma macabra, desde luego está muy elaborada.

“En este juego parece que hubiera una entidad, como un fantasma o una IA, que trata de comunicarse conmigo”, dice Paul en uno de sus vídeos, aclarando que nunca antes lo ha jugado.

En multitud de ocasiones, también demuestra que no sabe qué camino tomar. Además, la estética parece clavada a las de los videojuegos de la época. Y, aunque siempre puede tratarse de una animación actual, su trabajo sería tan grande que no tendría sentido haberse revelado a través de estos vídeos.

Se trate de un fake o de un videojuego real, los vídeos continúan publicándose periódicamente, así que a la historia todavía le queda mucho que contar.

[Vía Kotaku]