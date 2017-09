Según esta teoría, el payaso Pennywise y el monstruo Babadook son novios

Marie Evangeline @ghivashel

Sabemos que es un ente milenario, demoníaco, capaz de adoptar multitud de formas y encarnaciones… Pero, ¿hasta qué punto podemos determinar el sexo del popularmente-transmutado-en-payaso Pennywise? Desde su propio título, It juega a la ambigüedad: es ello (it), antes que él (he) o ella (she).

Quizás por eso Rhodey Stark, desde su humilde cuenta de Twitter, señaló que Pennywise podría considerarse un “aliado LGTB”. Ese tuit, por cierto, ya no existe: tras publicar su mensaje, Rhodey sufriría tal acoso neocon que decidiría borrar no solo ése, sino la totalidad de sus mensajes.

“Un republicano me está acosando por mensaje directo”, dijo Rhodey en uno de sus ya desaparecidos tweets, “ por haber bromeado con que Pennywise es un aliado LGTB”.

Como respuesta a los mensajes cargados de homofobia que le estaban llegando, Rhodey quiso ir un paso más allá, incluyendo a otro actor en esta peculiar historia: “Pennywise y su novio Babadook”, dijo, introduciendo al monstruo australiano en la ecuación, “están muy ofendidos por su actitud, señor”.

Stark marcó el camino. El fan art hizo el resto.

La elección de Babadook como compañero sentimental de Pennywise no tiene nada de gratuita: l a criatura fue canonizada como icono queer cuando, sin que nadie sepa muy bien por qué, Netflix etiquetó su película homónima en la categoría ‘LGTB’.

Desde entonces, la comunidad gay se apropió del personaje más querido del indie-horror australiano, convirtiéndolo en uno de sus símbolos, y haciéndolo aparecer en numerosas fiestas del Orgullo. Con estos antecedentes, Rhodey solo tuvo que sumar dos y dos al fabular cuál podría ser la media naranja perfecta para el recién-salido-del-armario Pennywise.

Desde que Stark, con un par de bromas, señalase el potencial de los monstruos como pareja no-heteronormativa, ya son muchos los usuarios que, frente al acoso homófobo, le han dado su apoyo. ¿Qué cómo? Bendiciendo el noviazgo entre Pennywise y Babadook mediante ilustraciones y relatos que, por ejemplo, imaginan una boda entre ambos el día de Halloween.

Otros incluso han ido más allá, planteándose dónde acudiría la pareja si quisiera adoptar un hijo. La respuesta no podía ser más obvia: El Orfanato.

