Este técnico de consolas explica por qué la PlayStation 4 atrae tanto a las cucarachas

Un lugar cálido, espacioso, privado y totalmente gratuito. No estaría nada mal vivir en un sitio semejante, ¿verdad? pues así es tu PlayStation4 para las cucarachas.

Desde que la consola de Sony saliera a la luz, miles de personas han visto cómo sus máquinas dejaban de funcionar por culpa de estos insectos. Según el negocio de reparación independiente XCubicle, que ha hablado con Kotaku, esta es una de las causas más habituales de fallos en las PS4.

“Como mínimo, una consola a la semana nos llega con una cucaracha muerta dentro”, declaran desde XCubicle, donde guardan todos los insectos en bolsas que no paran de acumularse. En otros centros, el número es aún mayor, de manera que es habitual cobrar un plus a quienes hayan visto como su consola se convertía en un hogar para los invertebrados.

Como en la garantía de Sony no se contempla este error, acaban teniendo que recurrir a tiendas de reparación independientes. Aun así, el problema no es único de la PS4. Hace diez años, la Wii era la casa habitual de las cucarachas, y la XBOX One tampoco se libra de ejercer como residencia de los insectos.

La PS4, eso sí, lo tiene todo para convertirse en su objetivo perfecto. Sus ranuras de ventilación son lo bastante amplias como para que puedan adentrarse en su interior. Su sistema interno se calienta con más facilidad que en otras consolas. Y, como normalmente se coloca en horizontal, las cucarachas lo tienen fácil para meterse dentro.

En muchas ocasiones, tanto es el tiempo que llegan a estar las cucarachas dentro de la consola que, cuando las abren, se encuentran con que han tenido hijos y han llenado absolutamente todo de sus pequeños excrementos.

Evitarlo es bastante simple. Aunque no es recomendable tapar las entradas de ventilación, lo más sensato es mantener la consola lejos del suelo en un sitio abierto. Y, por supuesto, mantener limpia y fumigada la habitación donde se encuentre.