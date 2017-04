'The Love Witch': la subversiva película de terror retro que ya es de culto

Oscilloscope Laboratories

“Suenas como si tu hubiera lavado el cerebro el patriarcado”, le dice Trish a Elaine a los escasos 10 minutos de The Love Witch. La palabra “patriarcado” suena como el frenazo de unas ruedas sobre una zona sin asfaltar. Y suena así por la pamela de Elaine, a juego con el rosa pastel de las sillas del restaurante estilo victoriano en el que se encuentran. Suena así por las ostentosas molduras de las paredes, y por el grano en 35 milímetros que tiene la película.

Suena así porque, formalmente y aunque se estrenó en 2016, The Love Witch parece rodada a mediados de los años sesenta.

Dirigida por Anna Biller, The Love Witch nos cuenta la historia de Elaine, una joven bruja que, en su eterna búsqueda del amor romántico incondicional, irá dejando a su paso una ristra de cadáveres masculinos. Entre líneas, Biller introduce un mensaje feminista que subvierte el conjunto del film, convirtiendo una película technicolor en una fábula antipatriarcal.

Hablar de la forma y del fondo de The Love Witch disociándolas; analizando cada una por separado, es como intentar extinguir un incendio aplicando el extintor solo en las habitaciones interiores: quizás sirva para alardear de terminología cinéfila —pastiche, exploitation, giallo—, pero no para describir la contundencia de Biller con ésta, su segunda, película.

La primera diferencia que merece la pena señalar, para distinguir a The Love Witch de otros títulos contemporáneos que imitan el cine del pasado, es que sus ambiciones no son estéticas. Planet Terror y Death Proof, por ejemplo, utilizaban filtros ‘grindhouse’ como mera diversión. Super 8 y Stranger Things, por su parte, jugaron al blockbuster 80’s para generar fanservice. The Artist, ya fuera del género, recreaba los códigos del cine mudo para facturar una peli tan o más conservadora que las del Hollywood de principios de siglo.

The Love Witch, sin embargo, juega en otra liga.

Biller ha conseguido imitar tan bien lo que le excita como espectadora —los melodramas hitchcockianos, el terror de la Hammer, la erótico-festividad de las pin-ups—, que el armazón de The Love Witch es una copia perfecta de todo ese material. Pero la grandiosidad de la película está, precisamente, en cómo Biller toma dicho armazón para vaciarlo de significado, dejando espacio suficiente para albergar un discurso que jamás esperarías encontrar —al menos no entonado de forma tan consciente— en una película de esa época.

En este sentido, antes que compararla con cualquier otra película, es más útil tender puentes entre The Love Witch y, por ejemplo, Rammstein; concretamente, con la lectura del grupo que hizo Slavoj Zizek en The Pervert’s Guide to Ideology. “Rammstein a menudo son acusados de coquetear con la iconografía militar nazi”, dice el polémico filósofo, “cuando lo que hacen, en realidad, es liberar dichos elementos de su articulación nazi, permitiendo así que se consuman en su estado pre-ideológico”.

“De esta forma, Rammstein están dinamitando el nazismo desde dentro”.

'The Love Witch' reescribe la masculinidad de los sesenta, acercándola a la de nuestros días; es decir: a la del hombre-niño pasional, balbuceante y lloroso

La carga explosiva de Anna Biller, igual de potente, está colocada en otro punto estratégico: la de las películas sexplotaition de Russ Meyer o Jesús Franco, autores de los que arrebata el gusto por cierta mezcla entre género y erotismo, pero sin utilizar dicha mescolanza para complacer, como hacían éstos, al espectador masculino y sus fantasías.

De hecho, The Love Witch reescribe, mediante pociones mágicas, la masculinidad de los sesenta, acercándola a la de nuestros días; es decir: a la del hombre-niño pasional, balbuceante y lloroso. Las víctimas de Elaine en la película, cuando caen rendidas a sus pies, pierden la seguridad del galán sixties, transformándose, en su lugar, en un saco de mocos y pucheros.

Hay algo extremadamente subversivo en el plano detalle de Elaine llenando de orina un bote de cristal —más tarde, fabricará una poción mágica con dicha orina y un tampón usado. Pienso, por ejemplo, en Alaska practicando la lluvia dorada en Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón, y aunque debería impresionar más el impacto de una micción sobre la actriz Eva Silva que sobre cualquier objeto, The Love Witch logra invertir esa máxima.

La explicación a la recepción de una y otra meada es sencilla: mientras que la primera película de Pedro Almodóvar, mediante su cobertura punk, te prepara para presenciar barbaridades de todo tipo, la elegante suntuosidad de The Love Witch hace que cualquier salida de tono termine elevada al cubo y perturbando al espectador.

Hay algo, sin embargo, en lo que sí coinciden Pepi, Luci y Bom (…) y The Love Witch: una absoluta independencia que, a su vez, explica lo osado de sus respectivos mensajes. The Love Witch tiene un presupuesto tan ajustado que Anna Biller no solo la ha escrito y dirigido, sino que también se ha encargado de realizar los storyboards, así como de diseñar decorados y vestidos —Biller, de madre modista, incluso cosió algunas de las prendas.

Esta actitud casi artesana es la explica que Biller haya tardado casi diez años en levantar The Love Witch —su anterior película, Viva, data de 2007. Aun y con el paso del tiempo, el estilo y las intenciones de la directora no han cambiado: en su ópera prima, también recreaba el cine de destape para criticar el sexismo al que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su vida.

Si antes dedicábamos unas líneas a señalar la forma en que The Love Witch reescribía el canon masculino del cine clásico, lo que realmente hace especial a esta cinta es su modo de redefinir, desde la mirada femenina, el concepto de bruja; la femme fatale por antonomasia del cine de fantasía y terror.

Elaine, aun y como elemento disruptor allá por donde pasa, consigue parecer antes una antiheroina que una villana; esto es: consigue no perder nuestra empatía durante el transcurso de la película. Cuando la palabra “patriarcado”, que al principio sonaba como un neumático chirriante, se materializa pasada una hora de metraje en multitud linchadora, todavía no sabemos quiénes son los buenos de la película. Tenemos clarísimo, eso sí, quiénes son los malos.

Gritan "quemad a la bruja" y se están desabrochando la bragueta de forma sórdida.

Bajo sus actuaciones histriónicas, sus maquillajes de museo de cera y sus decorados rococó, The Love Witch supone una afrenta al mismo cine que sugiere ensalzar. ¿Parodia? Venganza, más bien; pero una preparada con tanto mimo que la película parece guardarle un odio ancestral a Douglas Sirk, Nicholas Ray o Dario Argento, el italiano que hizo del cine de brujas una auténtica institución; Biller viene, no en vano, a derribarla desde sus mismísimos cimientos.