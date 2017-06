Nine Inch Nails aparecieron anoche en 'Twin Peaks' y fue tan oscuro como imaginas

Getty Images

Twin Peaks ha vuelto a nuestras vidas, y lo ha hecho con una temporada, la tercera, más extraña, inaccesible y violenta que sus predecesoras, emitidas entre 1990 y 1991. O la odias o la odias o la odias o la odias o la amas. Esta última postura es la que hemos adoptado nosotros, a los que cada capítulo nos parece más fascinante que el anterior.

En el último emitido hasta la fecha, ayer mismo, los seguidores de David Lynch tuvieron una ración de fanservice más que merecida: Nine Inch Nails, colaboradores habituales del director, irrumpían al poco de empezar el episodio para interpretar She's gone away, una canción incluida en su último EP Not the actual events.

Igual que ocurría en The Young Ones o en The Muppet Show, una de las innovaciones de esta tercera temporada de Twin Peaks, con respecto a las dos anteriores, es la inclusión de una actuación musical por episodio. Así, tenía todo el sentido del mundo que Frost y Lynch invitasen a Trent Reznor y los suyos a participar en este nuevo formato.

Para entender la importancia del momento, hay que recordar que las carreras de Trent Reznor y de David Lynch se han cruzado en más de una ocasión; la primera, en 1997, cuando el cantante se encargó del score de Carretera Perdida –la colaboración más afamada entre Reznor y un cineasta, si obviamos su trabajo para Asesinos Natos.

Lynch, por su parte, le devolvía el favor en 2013, regalándole un videoclip para el tema Came back haunted. Podéis verlo aquí, pero bajo vuestra responsabilidad –el vídeo puede producir epilepsia.

La actuación musical de este octavo episodio de Twin Peaks es, así, la más especial de todas las emitidas hasta la fecha. Con todo, no hay que olvidar el paso por la serie de artistas como Sharon Van Etten, Chromatics o Trouble, la marciana colaboración entre Alex Zhang Hungtai de Dirty Beaches, el hijo del director Riley Lynch y el supervisor musical Dean Hurley.